Final 4 Euroleague 2026: Τρεις ζώνες ελέγχου γύρω από το ΟΑΚΑ - Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Η καρδιά του ευρωπαϊκού μπάσκετ χτυπά απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου το Final Four της Euroleague ανοίγει αυλαία με τον μεγάλο ημιτελικό του Ολυμπιακού απέναντι στη Φενέρμπαχτσε.

Χιλιάδες φίλαθλοι αναμένεται να κατακλύσουν τις εξέδρες για το Final Four της Euroleague, την ώρα που η Αθήνα μετατρέπεται σε «φρούριο» και οι αρχές βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή, καθώς στο ΟΑΚΑ αναμένονται περισσότεροι από 17.000 θεατές.

Η ΕΛΑΣ έχει καταρτίσει εκτεταμένο επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει τρεις διαφορετικές ζώνες ελέγχου γύρω από το γήπεδο, αυξημένες περιπολίες και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος είναι να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή των αγώνων και η ασφαλής μετακίνηση φιλάθλων και αποστολών.

Στα μέτρα συμμετέχουν περίπου 4.000 αστυνομικοί, τόσο ένστολοι όσο και με πολιτικά, ενώ θα χρησιμοποιηθούν εκατοντάδες κάμερες ασφαλείας, drones και ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά Κ-9 για ελέγχους και επιτήρηση των χώρων.

Παράλληλα, στο ΟΑΚΑ θα λειτουργεί ειδικό κέντρο επιχειρήσεων που θα παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο όσα συμβαίνουν μέσα και γύρω από τις εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην Αθήνα αλλά και στον Πειραιά, όπου η αστυνομική παρουσία θα είναι αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, προκειμένου να αποφευχθούν επεισόδια και να διασφαλιστεί η ασφαλής μετακίνηση των ομάδων και των φιλάθλων τους.

Final 4 Euroleague 2026: Πώς θα μετακινηθούν οι φίλαθλοι

Οι οργανωμένες μετακινήσεις των φιλάθλων προς το ΟΑΚΑ θα ξεκινήσουν αρκετές ώρες πριν από τους αγώνες, με διαφορετικά σημεία συγκέντρωσης για κάθε ομάδα.

Οι φίλαθλοι του Ολυμπιακού θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται από τις 13:00 στον σταθμό ΗΣΑΠ «Φάληρο», ενώ η αναχώρηση των συρμών προς το ΟΑΚΑ έχει προγραμματιστεί για τις 15:00.

Από την άλλη πλευρά, οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε θα βρίσκονται από τις 12:00 στον σταθμό «Θησείο», με τα ειδικά δρομολόγια να αναχωρούν περίπου στις 14:00.

Όσον αφορά τους φιλάθλους της Ρεάλ Μαδρίτης και της Βαλένθια, το σημείο συγκέντρωσης θα είναι το Παναθηναϊκό Στάδιο από τις 14:00, ενώ η μεταφορά τους προς το ΟΑΚΑ θα πραγματοποιηθεί στις 16:00 με λεωφορεία.



Final 4 Euroleague 2026: Τρεις ζώνες ελέγχου

Γύρω από το ΟΑΚΑ θα ισχύσουν αυστηροί και πολυεπίπεδοι έλεγχοι ασφαλείας, με τις Αρχές να δημιουργούν τρεις διαφορετικές ζώνες ελέγχου για όσους εισέρχονται στις εγκαταστάσεις.



Στην πρώτη ζώνη ελέγχου, τη λεγόμενη ζώνη Γ, οι φίλαθλοι θα περνούν από συγκεκριμένες πύλες εισόδου, οκτώ για πεζούς και έξι για οχήματα.

Εκεί θα γίνεται αρχικός έλεγχος των εισιτηρίων, ταυτοποίηση στοιχείων, σωματικός έλεγχος από την αστυνομία και στη συνέχεια θα δίνεται ειδικό βραχιολάκι εισόδου.

Αμέσως μετά, στη ζώνη Β, θα ακολουθεί δεύτερος και ακόμη πιο αυστηρός έλεγχος. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας θα ελέγχουν ξανά τα βραχιολάκια και τα εισιτήρια, ενώ οι φίλαθλοι θα περνούν από νέα σωματική έρευνα και τελική ψηφιακή επιβεβαίωση πριν μπουν στο γήπεδο μέσω των περιστροφικών πυλών.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ