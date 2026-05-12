Final 4 2026: Πότε οι ημιτελικοί και ο τελικός, τι πρέπει να κάνουν όσοι έχουν εισιτήρια

Πλησιάζουν οι ημέρες για το Final 4 2026 της Euroleague.

Τρεις ομάδες έχουν τσεκάρει ήδη τα εισιτήριά τους για το Final 4 της Euroleague στην Αθήνα που θα διεξαχθεί στο Telecom Center το τριήμερο 22 με 24 Μαΐου. Ο λόγος φυσικά για τον Ολυμπιακό που σάρωσε με 3-0 τη Μονακό στα playoffs, την Ρεάλ Μαδρίτης που απέκλεισε την Χάποελ Τελ Αβίβ του Δημήρη Ιτούδη και τη Φενέρμπαχτσε του Σάρας Γιασικεβίτσιους η οποία απέκλεισε τη Ζαλγκίρις Κάουνας.

Στην πέμπτη διαδοχική παρουσία της σε Final 4, η ομάδα του Πειραιά θέλει να κατακτήσει το τέταρτο τρόπαιό της έχοντας ήδη κατακτήσει την πρώτη θέση στο πρώτο σκέλος της Euroleague. Την ίδια στιγμή, η «Βασίλισσα» θα διεκδικήσει τον 12ο τίτλο της στην Euroleague, έχοντας κατακτήσει το τελευταίο της απέναντι στον Ολυμπιακό το 2023. Η τουρκική ομάδα διεκδικεί επίσης την δεύτερη διαδοχική της κατάκτηση καθώς σήκωσε το τρόπαιο πέρυσι στο Άμπου Ντάμπι επικρατώντας της Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στον τελικό.

Για το Final 4 2026, απομένει άλλη μια θέση που θα προκύψει από το παρακάτω ζευγάρι: Βαλένθια - Παναθηναϊκός.

Ο υπουργός προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, αναφέρθηκε- μεταξύ άλλων- και στο Final 4 της Euroleague το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί τέλος του μήνα στην Αθήνα λέγοντας ότι «δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να διαταράξει την τάξη και την ασφάλεια της πόλης».

«Το Final 4 θα διεξαχθεί με βάση τους κανόνες αφενός μεν της Euroleague και αφετέρου της Ελληνικής Δημοκρατίας με ασφάλεια, εφαρμογή του νόμου και τάξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Προειδοποίησε ότι «δεν θα μπει κανείς στο γήπεδο χωρίς ταυτοποίηση και οι αστυνομικές δυνάμεις θα ελέγξουν τους πάντες. Τις επόμενες μέρες θα κάνουμε αυτοψία στο χώρο, να δούμε με ποιον τρόπο θα διαταχθούν συνολικά οι αστυνομικές δυνάμεις και με ποιον τρόπο θα ελεγχθούν οι φίλαθλοι».

Final 4 2026: Τι ισχύει για τα εισιτήρια

Η EuroLeague Basketball εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει τους φιλάθλους που έχουν προμηθευτεί εισιτήρια για το Final 4 του 2026 στην Αθήνα σχετικά με την υποχρεωτική διαδικασία εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στη διοργάνωση.

Η διαδικασία συνδέεται με τις προβλέψεις της ελληνικής νομοθεσίας και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Μαΐου, με στόχο την ταυτοποίηση των κατόχων εισιτηρίων και την κατανομή των θέσεων στο Telekom Center Athens, με βάση και την επιλογή ομάδας υποστήριξης.

Αναλυτικά:

«Με λιγότερες από δύο εβδομάδες να απομένουν μέχρι την έναρξη του Final Four της EuroLeague 2026 στην Αθήνα, που παρουσιάζεται από την Etihad, όλοι οι φίλαθλοι που έχουν αγοράσει εισιτήρια θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποχρεωτικής εγγραφής που απαιτείται για την είσοδο στην εκδήλωση στις 22 και 24 Μαΐου.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, όλοι οι κάτοχοι εισιτηρίων θα πρέπει να παρέχουν τα πλήρη προσωπικά τους στοιχεία προκειμένου να έχουν πρόσβαση στο Telekom Arena.

Στο πλαίσιο της δέσμευσης της EuroLeague να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στους φιλάθλους, μόλις οι υποστηρικτές ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής και δηλώσουν την ομάδα της προτίμησής τους, θα ολοκληρωθεί η τελική κατανομή των θέσεων, ώστε να εξασφαλιστεί η ισότιμη κατανομή των φιλάθλων από κάθε συμμετέχουσα ομάδα σε όλο το γήπεδο.

Από τις 11 Μαΐου, όλοι οι αγοραστές εισιτηρίων πρέπει να συνδεθούν χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό EuroLeague ID τους, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία που χρησιμοποιήθηκε κατά την αρχική αγορά των εισιτηρίων, και να συμπληρώσουν την απαιτούμενη φόρμα με τα προσωπικά τους στοιχεία και την επιλογή της ομάδας της προτίμησής τους.

Η πλατφόρμα εγγραφών θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Αυτή θα είναι επίσης η τελευταία ευκαιρία για όσους έχουν αγοράσει εισιτήρια να τροποποιήσουν τα προσωπικά τους στοιχεία, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής του ονομαστικού κατόχου του εισιτηρίου για την εκδήλωση. Οι κάτοχοι εισιτηρίων θα μπορούν να κατεβάσουν τα εξατομικευμένα ονομαστικά εισιτήριά τους από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας) μετά τη λήξη της περιόδου εγγραφών.

Οι αγοραστές VIP εισιτηρίων θα μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εγγραφής από τις 11 Μαΐου έως τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας). Τα ονομαστικά VIP εισιτήρια θα είναι διαθέσιμα για λήψη από τις 20 Μαΐου στις 10:00 CEST (11:00 ώρα Ελλάδας)

Παρακαλείστε να λάβετε υπόψη ότι δεν θα επιτρέπονται αλλαγές στην ταυτότητα του κατόχου του κανονικού εισιτηρίου μετά τις 17 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας), ούτε θα επιτρέπονται τροποποιήσεις στην ταυτότητα των VIP μετά τις 19 Μαΐου στις 23:59 CEST (00:59 τοπική ώρα Ελλάδας).

Η είσοδος στο Telekom Arena θα επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη:

Ενός έγκυρου ονομαστικού εισιτηρίου, και

Ενός επίσημου εγγράφου ταυτότητας που να ταιριάζει με τα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την εγγραφή.

Στους οπαδούς που θα παρουσιάσουν εισιτήριο που δεν αντιστοιχεί στο άτομο που θα παρευρεθεί, θα απαγορευτεί η είσοδος στο γήπεδο σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία».

Final 4 2026: Τι ώρα το Βαλένθια - Παναθηναϊκός

Η αρμόδια επιτροπή της Euroleague ανακοίνωσε τη διαιτητική «τριπλέτα», που θα διευθύνει την αυριανή (13/5, 22:00) εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια, για τo Game 5 των playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Πρόκειται για τους Ρόμπερτ Λοτερμόζερ (Γερμανία), Νταμίρ Γιαβόρ (Κροατία) και Μίλαν Νέντοβιτς (Σλοβενία), που θα σφυρίξουν στην «Roig Arena».

Final 4 2026: «Κανένα θέμα ακαταλληλότητας του T-Center»

Επίσης, με προσωπική δήλωσή το απόγευμα της Δευτέρας (11/5), ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέλησε να βάλει ένα «φρένο» σε κάθε φημολογία περί προβλημάτων στο T-Center, υπογραμμίζοντας πως το επικείμενη Final-4 (22-24/5) θα είναι «η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων».

Επίσης, επισήμανε πως η Euroleague δεν έχει απαντήσει ακόμη στην «πράσινη» ΚΑΕ αναφορικά με τη διερεύνηση που ζητήθηκε για τις διαιτησίες στους τελευταίους αγώνες των play offs με τη Βαλένθια.

Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Θεωρώ σημαντικό και αυτή τη φορά, όπως πάντα επιλέγω να κάνω, να ξεκαθαρίσω ορισμένα θέματα μια και καλή.

Ακούω διάφορες φήμες περί ακαταλληλότητας του γηπέδου μας λόγω τεχνικών ζητημάτων. Τέτοιο θέμα δεν υπάρχει. Έχουν επενδυθεί δεκάδες εκατομμύρια ιδιωτικών κεφαλαίων (και όχι κρατικού χρήματος), για να συντηρηθεί, ανακαινισθεί και καταστεί πρότυπο μια εγκατάσταση 30 ετών.

Δεν γνωρίζω οι φήμες που κυκλοφορούν τί στόχο έχουν, αλλά εφιστώ την προσοχή όλων τις πονηρές αυτές μέρες, ώστε να μην αποπροσανατολιζόμαστε από το πιθανό τρολάρισμα κάποιων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει διεξαχθεί στο ευρωπαϊκό μπάσκετ ανεξαρτήτως συμμετεχουσών ομάδων!

Ως προς την ουσία του αγωνιστικού της Ομάδας μας. Όπως όλοι γνωρίζουν, η ΚΑΕ νομίμως έστειλε πλήρες υλικό με τις κατ' αυτήν προβληματικές φάσεις των αγώνων με τη Βαλένθια στην Ευρωλίγκα και τους αρμοδίους αυτής. Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε απάντηση στο αίτημα του Παναθηναϊκού για διερεύνηση.

Σε μια σειρά τόσο κρίσιμων αγώνων, η ανάγκη πλήρους διαφάνειας και εξάλειψης ερωτηματικών είναι βασική προτεραιότητα και θέλω να ελπίζω ότι άμεσα θα απαντηθούν όσα έχουν τεθεί.

Τέλος, οι πραγματικοί πρωταγωνιστές, οι παίκτες και το προπονητικό μας επιτελείο πρέπει να μείνουν απερίσπαστοι στην ολοκλήρωση του έργου τους. Οι άνθρωποι της Βαλένθια απόλαυσαν μια άριστη φιλοξενία στο Telecom Center και αυτό απαιτούμε να συμβεί και σε εμάς».

Final 4 2026: Το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα του Final 4 της Αθήνας είναι:

Παρασκευή 22 Μαΐου

Ημιτελικός Α – 18:00

Ημιτελικός Β – 21:00

Κυριακή 24 Μαΐου