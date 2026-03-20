FIFA: Το Παγκόσμιο Κύπελλο θα διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί, παρά την αβεβαιότητα στο Ιράν

«Η FIFA προσβλέπει στο να αγωνιστούν όλες οι ομάδες που θα συμμετάσχουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο με πνεύμα ευγενή συναγωνισμού και αμοιβαίου σεβασμού», δήλωσε ο Τζάνι Ινφαντίνο από τη Ζυρίχη κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίασης του Συμβουλίου της FIFA.

«Έχουμε ένα πρόγραμμα. Σύντομα θα επιβεβαιωθούν οι 48 διαγωνιζόμενες ομάδες και θέλουμε το Παγκόσμιο Κύπελλο να διεξαχθεί όπως έχει προγραμματιστεί».

Η συμμετοχή του Ιράν βρίσκεται υπό αμφισβήτηση λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ομάδα πρόκειται να παίξει τους αγώνες του ομίλου της στις Ηνωμένες Πολιτείες, εναντίον της Νέας Ζηλανδίας και του Βελγίου στο Λος Άντζελες και εναντίον της Αιγύπτου στο Σιάτλ.

Προβληματισμός για τους αγώνες του Ιράν στις ΗΠΑ

Ωστόσο, ο πρόεδρος της ιρανικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, Μεχντί Τατζ, ανέφερε ότι, ως αποτέλεσμα των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα του, επιθυμεί οι αγώνες της ομάδας να μεταφερθούν σε μία από τις άλλες διοργανώτριες χώρες – ο Καναδάς και το Μεξικό θα φιλοξενήσουν το Παγκόσμιο Κύπελλο μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Θα προετοιμαστούμε για το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θα μποϊκοτάρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι το Παγκόσμιο Κύπελλο», δήλωσε ο Τατζ σε βίντεο που κυκλοφόρησε την Τετάρτη.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία του Ιράν αναφέρει ότι έχει ξεκινήσει συνομιλίες με τη FIFA σχετικά με την πιθανή μεταφορά των αγώνων της.

Η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέινμπαουμ, δήλωσε την Τρίτη ότι η χώρα της είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τους αγώνες του πρώτου γύρου του Ιράν, αν χρειαστεί.

«Η FIFA δεν μπορεί να επιλύσει γεωπολιτικές συγκρούσεις, αλλά είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε τη δύναμη του ποδοσφαίρου και του Παγκοσμίου Κυπέλλου για να χτίσουμε γέφυρες και να προωθήσουμε την ειρήνη, καθώς οι σκέψεις μας είναι με όσους υποφέρουν εξαιτίας των συνεχιζόμενων πολέμων», πρόσθεσε ο Ινφαντίνο.

