FIFA: Ο Ινφαντίνο ζητά συγγνώμη για τα λάθη του και παραμένει πρόεδρος παρά τις πιέσεις

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο ζήτησε συγγνώμη για τα «λάθη» που έκανε σχετικά με το αμφιλεγόμενο σχέδιό του να πωληθούν μερίδια των διοργανώσεων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις, θα παραμείνει πρόεδρος της FIFA, καθώς έλαβε τη στήριξη των ανώτερων στελεχών της ομοσπονδίας σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στο Μαρόκο.

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Την Τετάρτη, ο Ινφαντίνο συγκάλεσε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου στα γραφεία της FIFA για την Αφρική, στο Ραμπάτ, μετά την έντονη κριτική που προκάλεσαν οι προτάσεις του, τις οποίες τελικά απέσυρε. Τέσσερις ώρες μετά το τέλος της συνεδρίασης, η FIFA εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία εξέφρασε την υποστήριξή της προς τον πρόεδρό της.

Η UEFA δήλωσε το Σαββατοκύριακο ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της στον Ινφαντίνο, χαρακτηρίζοντας την πρόταση για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE) ως μια «πρόχειρη, παρασκηνιακή και αδιαφανή συμφωνία».

Η κριτική στον Ινφαντίνο

Ωστόσο, η κριτική δεν προήλθε μόνο από την UEFA. Αντιδράσεις υπήρξαν και στο εσωτερικό της FIFA, ακόμη και από τον γενικό γραμματέα της, Ματίας Γκράφστρεμ, ο οποίος συμμετείχε στη συνεδρίαση της Τετάρτης. Σε εσωτερικό σημείωμα προς το προσωπικό της FIFA την Τρίτη, είχε χαρακτηρίσει την υπόθεση «μια θλιβερή και καταδικαστέα σειρά γεγονότων».

Παρ' όλα αυτά, μετά τη συνεδρίαση, ο Γκράφστρεμ και το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσαν ότι «επαναβεβαιώνουν την πλήρη στήριξή τους» προς τον Ινφαντίνο ως πρόεδρο της FIFA.

Η συγγνώμη Ινφαντίνο και Γκράφστρεμ

Σύμφωνα με το BBC, ο Ινφαντίνο και ο Γκράφστρεμ απέστειλαν επίσης κοινή επιστολή, την οποία υπογράφουν και οι δύο, προς τους αντιπροέδρους της FIFA, τα μέλη του Συμβουλίου και τις 211 εθνικές ομοσπονδίες.

Στην επιστολή αναφέρουν ότι «ζητούν ειλικρινά συγγνώμη» για τα λάθη που έγιναν και «δεσμεύονται ότι δεν θα επαναληφθούν».

Μετά τη συνεδρίαση, οι δύο άνδρες παρακολούθησαν μαζί αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής Γυναικών στο Ραμπάτ.

Ο Ινφαντίνο είχε προτείνει σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη της FIFA να λάβουν από 40 εκατομμύρια δολάρια η καθεμία, εάν στήριζαν τη δημιουργία της νέας θυγατρικής εταιρείας FFE, μέσω της οποίας ιδιώτες επενδυτές θα αποκτούσαν συμμετοχή στις διοργανώσεις της FIFA, μεταξύ αυτών και στα Παγκόσμια Κύπελλα ανδρών και γυναικών.

Η FIFA ανέφερε ότι στη συνεδρίαση της Τετάρτης αναγνωρίστηκαν τα «λάθη» που έγιναν στη διαχείριση της υπόθεσης. Όπως επισημάνθηκε, «δεν υπήρχε πρόθεση» το Συμβούλιο της FIFA και οι εθνικές ομοσπονδίες να αισθανθούν ότι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, ενώ παραδέχθηκε ότι αυτή «έπρεπε να είχε ακολουθήσει διαφορετική πορεία».

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Η ομοσπονδία αναγνώρισε επίσης ότι έγιναν λάθη και μετά τη διαρροή της πρότασης στα μέσα ενημέρωσης, με τους Times να αποκαλύπτουν πρώτοι το σχέδιο του Ινφαντίνο στις 28 Ιουλίου.

Παράλληλα, η FIFA τόνισε ότι «δεν θα ανεχθεί πλέον επιθέσεις κατά της ακεραιότητάς της, της χρηστής διακυβέρνησης και της τήρησης των προβλεπόμενων διαδικασιών και θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία του ονόματος και της φήμης της».

Νωρίτερα, η FIFA είχε διαψεύσει άλλο δημοσίευμα των Times, σύμφωνα με το οποίο ο Ινφαντίνο είχε υποσχεθεί στο Μαρόκο ότι θα φιλοξενήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2030 ως αντάλλαγμα για τη στήριξή του.

Η ομοσπονδία χαρακτήρισε τον ισχυρισμό «ψευδή και παραπλανητικό», διευκρινίζοντας ότι η απόφαση για τη διεξαγωγή του τελικού της διοργάνωσης, που θα φιλοξενηθεί από το Μαρόκο, την Ισπανία και την Πορτογαλία, θα ληφθεί «εν ευθέτω χρόνω».

Συνεχίζεται η πίεση προς τον Ινφαντίνο

Παρότι ο Ινφαντίνο εξασφάλισε τη στήριξη της ηγεσίας της FIFA, η πίεση προς το πρόσωπό του συνεχίζεται.

Ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι, δήλωσε ότι δεν έχει πλέον εμπιστοσύνη στον πρόεδρο της FIFA, ενώ ο πρώην εξτρέμ της Μπαρτσελόνα, της Ρεάλ Μαδρίτης και της εθνικής Πορτογαλίας, Λουίς Φίγκο, ο οποίος το 2015 είχε θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA απέναντι στον προκάτοχο του Ινφαντίνο, Σεπ Μπλάτερ, τον κάλεσε να παραιτηθεί άμεσα.

Ο Φίγκο δήλωσε: «Ο Ινφαντίνο έχει εξευτελίσει το αξίωμα που είχε υποσχεθεί να αναδείξει. Είναι πολύ αργά για να σωθεί η αξιοπρέπειά του, αλλά δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί το ποδόσφαιρο».

Παρά τις αντιδράσεις, ο 56χρονος Ινφαντίνο εμφανίζεται αποφασισμένος να διεκδικήσει τέταρτη θητεία στην προεδρία της FIFA.

Με πληροφορίες από BBC