FIFA: Κατηγορείται ότι χρησιμοποίησε «εκβιασμό» για την επανεκλογή του Ινφαντίνο

Ο πρόεδρος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιορδανίας, πρίγκιπας Άλι μπιν Αλ Χουσεΐν, κατηγόρησε τη διοίκηση του Τζιάνι Ινφαντίνο για «εκβιασμό».

Όπως υποστήριξε, η FIFA απείλησε να στερήσει την οικονομική ενίσχυση από την ομοσπονδία του, εάν αυτή αρνιόταν να υποστηρίξει την υποψηφιότητα του προέδρου Ινφαντίνο για επανεκλογή.

Συνεχίζονται τα πλήγματα κατά του Ινφαντίνο

Σε μια σημαντική παρέμβαση, ο πρίγκιπας Άλι, ο οποίος διεκδίκησε την προεδρία της FIFA εναντίον του Ινφαντίνο το 2016 και κατέλαβε την τρίτη θέση, απαρίθμησε μια σειρά προβλημάτων που ταλανίζουν τον παγκόσμιο οργανισμό και ανέφερε ότι οι παίκτες της Ιορδανίας δεν έχουν ακόμη πληρωθεί για τη συμμετοχή τους στο Κύπελλο των Αραβικών Χωρών πέρυσι.

Ο πρίγκιπας Άλι είναι επικεφαλής της Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου της Δυτικής Ασίας, η οποία περιλαμβάνει κράτη όπως το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία μέχρι στιγμής έχουν υποστηρίξει την παραμονή του Ινφαντίνο στη θέση του.

Αυτό συνέβη την ημέρα που η εξουσία του Ινφαντίνο δέχτηκε ένα ακόμη πλήγμα, καθώς δύο ακόμη βασικοί σύμμαχοί του αποστασιοποιήθηκαν από το αποτυχημένο σχέδιό του για ιδιωτικές επενδύσεις στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

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Αποκαλύφθηκε ότι ο δεύτερος στην ιεραρχία, ο γενικός γραμματέας της FIFA, Ματίας Γκράφστρομ, χαρακτήρισε το αποτυχημένο πρόγραμμα «FIFA Forward Enterprise» (FFE) ως «μια θλιβερή και κατακριτέα σειρά γεγονότων» σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς το προσωπικό του οργανισμού.

Εν τω μεταξύ, ο πρώην προπονητής της Άρσεναλ, Αρσέν Βενγκέρ, ο οποίος είναι πλέον επικεφαλής της παγκόσμιας ανάπτυξης της FIFA, δήλωσε ότι η απόσυρση του έργου ήταν «απολύτως απαραίτητη και αδιαμφισβήτητη».

Οι κατηγορίες κατά της FIFA

Τα πλήγματα συνεχίζουν να πέφτουν πάνω στον Ινφαντίνο, ο οποίος χάνει σταθερά την υποστήριξη χωρών που είχαν προηγουμένως στείλει επιστολές για να υποστηρίξουν τη συνέχιση της θητείας του για τέταρτη φορά. Όπως φαίνεται, η Ελλάδα είναι η τελευταία ομοσπονδία που απέσυρε την υποστήριξή της, ακολουθώντας το παράδειγμα χωρών όπως η Αγγλία, η Ουαλία, η Φινλανδία και η Σερβία. Αναμένεται ότι περισσότερες ευρωπαϊκές ομοσπονδίες θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ αρκετές χώρες της CONCACAF, της ομοσπονδίας της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής και της Καραϊβικής, εξετάζουν επίσης σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσύρουν την υποστήριξή τους.

Η δήλωση του πρίγκιπα Αλί, που δημοσιεύθηκε στο X, σκιαγράφησε την εικόνα μιας μικρής χώρας που αντιμετωπίζει μια σειρά εμποδίων όσον αφορά τη λήψη βοήθειας από τον παγκόσμιο οργανισμό. Η Ιορδανία συμμετείχε φέτος για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ο ίδιος εξήγησε ότι ορισμένοι από τους οπαδούς της δεν είχαν λάβει βίζες, παρά το γεγονός ότι είχαν αγοράσει εισιτήρια, και εξέφρασε την οργή του για την επιβολή φόρου από τις ΗΠΑ λόγω της έδρας της ομάδας στη χώρα.

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«Περιμένουμε από τον Δεκέμβριο τα χρηματικά έπαθλα για τους παίκτες μας από το Αραβικό Κύπελλο στο Κατάρ, το οποίο είναι διοργάνωση της FIFA», ανέφερε στη δήλωσή του. «Τα χρήματα που πρέπει να λάβει η ομάδα μας για την πρόκρισή της στον τελικό δεν έχουν καταβληθεί ακόμη, ενώ ταυτόχρονα η FIFA καυχιέται για τα δισεκατομμύρια που διαθέτει στα αποθεματικά της».

«Είναι σαφές ότι το πρόβλημα έγκειται πραγματικά στην ηγεσία. Εδώ και μήνες, η FIFA αρνείται να μας βοηθήσει σε οποιοδήποτε από αυτά ή σε άλλα ζητήματα – μέχρι που μου αναφέρθηκε προφορικά κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου ότι, αν υποστήριζα τον Ινφαντίνο, αυτό θα βοηθούσε σημαντικά την ποδοσφαιρική ομοσπονδία μας».

«Στην Ιορδανία είμαστε υπερήφανοι για την τήρηση των ηθικών αξιών. Δεν τον υποστηρίξαμε στο παρελθόν και σίγουρα δεν θα το κάνουμε τώρα. Όμως, η όλη κατάσταση ισοδυναμεί με εκβιασμό και αρνούμαστε να υποκύψουμε σε αυτόν».

Φαίνεται ότι και άλλες χώρες δέχθηκαν συντονισμένη πίεση να υποστηρίξουν επίσημα τον Ινφαντίνο πριν από τις εκλογές της FIFA τον Μάρτιο, αν και οι λεπτομέρειες για τον τρόπο με τον οποίο ασκήθηκε αυτή η πίεση παραμένουν ασαφείς σε αυτές τις περιπτώσεις.

Στο ηλεκτρονικό μήνυμά του, ο Γκράφστρομ είχε παροτρύνει το προσωπικό της FIFA να διατηρήσει υψηλό το ηθικό μετά από ένα Παγκόσμιο Κύπελλο που θεωρήθηκε επιτυχημένο. Το μήνυμά του δεν έφτασε στο σημείο να επικρίνει ονομαστικά τον Ινφαντίνο και υποσχέθηκε να προστατεύσει τους συναδέλφους από τις διαμάχες που περιβάλλουν τον οργανισμό τους.

Με πληροφορίες από Guardian