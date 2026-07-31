FIFA: «Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο» - Προχωρά το επενδυτικό της σχέδιο

Η FIFA απάντησε στην κατακραυγή που προκάλεσε το σχέδιο πώλησης μεριδίων των διοργανώσεών της σε ιδιώτες επενδυτές, δηλώνοντας ότι προτίθεται να συνεχίσει τη διαδικασία διαβούλευσης.

Οι 55 ομοσπονδίες-μέλη του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου (UEFA) ψήφισαν την Πέμπτη να μποϊκοτάρουν τα Παγκόσμια Κύπελλα, εάν η FIFA προχωρήσει με την πρόταση.

Επίσης, η CONCACAF, η οποία διοικεί το ποδόσφαιρο στη Βόρεια και Κεντρική Αμερική, δήλωσε ότι οι 41 ομοσπονδίες-μέλη της «απέρριψαν» επίσης το σχέδιο.

Η απάντηση της FIFA

Η FIFA απάντησε: «Η προγραμματισμένη διαδικασία διαβούλευσης διακόπηκε από ανακριβείς αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Θα προχωρήσουμε με αυτή τη διαδικασία διαβούλευσης για να διασφαλίσουμε ότι κάθε ομοσπονδία-μέλος θα έχει τη δυνατότητα να εκφράσει την ψήφο της με βάση τα γεγονότα».

«Κανείς δεν πουλάει το ποδόσφαιρο», επέμεινε.

Η FIFA επιθυμεί να δημιουργήσει μια εμπορική θυγατρική για τη διοργάνωση των κύριων εκδηλώσεών της, συμπεριλαμβανομένων των Παγκοσμίων Κυπέλλων, και εξωτερικοί επενδυτές θα μπορούν να αγοράσουν μερίδια σε αυτήν.

FIFA Forward Enterprise: What is it? 🤔



Key info you need to know: — FIFA (@FIFAcom) July 30, 2026

Ανέφερε ότι θα «προσκαλέσει τρίτους να πραγματοποιήσουν μη ελεγχόμενες επενδύσεις, μειοψηφίας» σε μια νέα θυγατρική – τη FIFA Forward Enterprise (FFE).

Το σχέδιο πρέπει να εγκριθεί με ψηφοφορία των 211 μελών της FIFA.

Ο Ινφαντίνο χρειάζεται 106 ψήφους υπέρ για να εγκριθεί η πρόταση. Τα μέλη της UEFA και της CONCACAF αθροιστικά αποτελούν 96 ομοσπονδίες, οι οποίες φαίνεται ότι θα ψηφίσουν κατά.

Statement on behalf of UEFA and its 55 National Associations — UEFA (@UEFA) July 30, 2026

Στην ανακοίνωσή της που εκδόθηκε την Παρασκευή το πρωί, η FIFA ανέφερε: «Σεβόμαστε τα σχόλια και τις ανησυχίες που εκφράστηκαν δημοσίως και επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας για μια ανοιχτή και δημοκρατική διαβούλευση».

Η δήλωση συνέχιζε: «Το FFE προτάθηκε αποκλειστικά για να διασφαλιστεί ότι όλες οι Ομοσπονδίες-Μέλη της FIFA (MA) θα έχουν την ευκαιρία να αναλάβουν ουσιαστικά τον έλεγχο των εμπορικών ευκαιριών του ποδοσφαίρου στις αντίστοιχες χώρες τους, και ότι αυτό δεν θα γίνει εις βάρος ούτε του πνεύματος ούτε της διακυβέρνησης της FIFA ή του ίδιου του ποδοσφαίρου».

Με πληροφορίες από BBC

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