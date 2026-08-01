FIFA: Εγκαταλείπει το σχέδιο πώλησης μεριδίου του Μουντιάλ μετά τις αντιδράσεις

Η FIFA εγκαταλείπει το σχέδιό της να πωλήσει ποσοστό των εμπορικών δικαιωμάτων του Μουντιάλ, ύστερα από τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε η πρόταση σε συνομοσπονδίες, εθνικές ομοσπονδίες και κορυφαία στελέχη του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Σε αποκλειστική δήλωσή του στο Sky News, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ανέφερε ότι η πρόταση αποσύρεται: «Αφού ακούσαμε προσεκτικά όλες τις απόψεις, έγινε σαφές ότι το σχέδιο δημιούργησε διχασμό τέτοιας έκτασης, ώστε, ανεξάρτητα από το επίπεδο υποστήριξης που είχε, δεν εξυπηρετεί πλέον τον αρχικό του σκοπό».

«Στόχος μας ήταν πάντα -και θα παραμείνει- να ενώνουμε και να βελτιώνουμε το ποδόσφαιρο. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη πρόταση δεν θα προχωρήσει.» σημείωσε ο πρόεδρος της FIFA.

Breaking: FIFA president Gianni Infantino has scrapped his proposal to sell stakes in the World Cup after widespread backlash, including from within global soccer's governing body, and a threatened boycott by European Nations.



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FIFA: Η νέα πρόταση του Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο πρόσθεσε ότι σκοπεύει τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες να επαναφέρει στο ίδιο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ποδοσφαίρου διεθνώς, ιδίως στις χώρες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης.

Την Τρίτη, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε επιβεβαιώσει ότι σχεδίαζε τη δημιουργία της θυγατρικής FIFA Forward Enterprise, η οποία αποτιμάται στα 20 δισ. δολάρια, με πρόθεση να διαθέσει προς πώληση ποσοστό άνω του 20%, αντλώντας περίπου 4,2 δισ. δολάρια από ιδιώτες επενδυτές.

Η πρόταση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Η UEFA προειδοποίησε ότι οι ομοσπονδίες-μέλη της θα μπορούσαν να μποϊκοτάρουν διοργανώσεις της FIFA εάν το σχέδιο δεν αποσυρόταν, ενώ αντίθεσή τους εξέφρασαν επίσης η Ασιατική Συνομοσπονδία (AFC) και η CONCACAF.

FIFA and Gianni Infantino have performed a U-turn on his plot to sell a stake in its commercial and event operations after widespread condemnation of the plans.



In a statement, Infantino said: “Having listened carefully to all the views, it has become clear that the project has… pic.twitter.com/XL8Vq5WbhZ — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 31, 2026

Παραιτήσεις στη FIFA μετά την πρόταση Ινφαντίνο

Την Παρασκευή και η συνομοσπονδία της Νότιας Αμερικής (CONMEBOL) ζήτησε περισσότερες πληροφορίες από τη FIFA, επισημαίνοντας ότι οι εμπορικές αποφάσεις «δεν πρέπει ποτέ να υπερισχύουν της ουσίας του ποδοσφαίρου».

Οι αντιδράσεις δεν περιορίστηκαν εκτός της FIFA. Το πρωί της Παρασκευής, ο ανώτερος σύμβουλος του Ινφαντίνο, Κάρλος Κορδέιρο, υπέβαλε την παραίτησή του, χαρακτηρίζοντας το σχέδιο «κακή συμφωνία».

Λίγες ώρες αργότερα, ο γενικός διευθυντής επιχειρήσεων της FIFA, Κέβιν Λαμούρ, εξέδωσε μία, ιδιαίτερα για τα δεδομένα, επικριτική ανακοίνωση, υποστηρίζοντας ότι η πώληση μεριδίου ήταν «το σχέδιο ενός και μόνο ανθρώπου» και κατηγορώντας τον Ινφαντίνο ότι «παραπλάνησε» το προσωπικό σχετικά με τις προθέσεις της διοίκησης.

Με πληροφορίες από Sky News