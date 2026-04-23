FIFA: Απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε να αντικατασταθεί το Ιράν με την Ιταλία

Ένας απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τη FIFA να αντικαταστήσει το Ιράν με την Ιταλία στο επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο, σύμφωνα με τους Financial Times.

Όπως αναφέρεται, η πρόταση συνδέεται με προσπάθεια βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Ιταλίδας πρωθυπουργού Μελόνι, μετά από πολιτικές εντάσεις που προέκυψαν λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Paolo Zampolli δήλωσε ότι είχε προτείνει την αλλαγή, τονίζοντας πως θα αποτελούσε «όνειρο» να συμμετάσχει η Ιταλία στη διοργάνωση και ότι διαθέτει την ιστορία και το επίπεδο για κάτι τέτοιο.

Η FIFA, ο Λευκός Οίκος, η ιταλική ποδοσφαιρική ομοσπονδία και η ομοσπονδία του Ιράν μέχρι στιγμής, δεν έχουν σχολιάσει το θέμα.

Σημειώνεται πως η Ιταλία είχε αποκλειστεί από το τουρνουά, μετά την αποτυχία της στα προκριματικά.

Την ίδια ώρα, το Ιράν δηλώνει ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει στο Μουντιάλ, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας του, παρά τις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τη FIFA.

Με πληροφορίες από Guardian