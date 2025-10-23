Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Άλλαξε ώρα ο αγώνας - Ο λόγος

Αποφασίστηκε μια εντελώς απρόσμενη αλλαγή στην ώρα έναρξης του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Φέγενορντ στο De Kuip του Ρότερνταμ.

Όπως αποφάσισε η UEFA έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, το παιχνίδι αντί για τις 19:45 θα ξεκινήσει στις 17:30 (ώρα Ελλάδος), διότι αναμένεται μία πολύ μεγάλη καταιγίδα στην ευρύτερη περιοχή, που θα έθετε εν αμφιβόλω τη διεξαγωγή του ματς.

Φέγενορντ - Παναθηναϊκός: Tι ώρα ο αγώνας τελικά

Αναλυτικά, η επίσημη ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αναφέρει:

«Με απόφαση της η UEFA ενημέρωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι έπειτα από σχετικό αίτημα των ολλανδικών αρχών, ώρα έναρξης του αγώνα Φέγενορντ-Παναθηναϊκός στις 23 Οκτωβρίου ορίζεται στις 16:30 (τοπική ώρα). Το αίτημα προέκυψε λόγω της μετεωρολογικής πρόβλεψης που αναφέρει έντονα καιρικά φαινόμενα στο Ρότερνταμ από τις 7 μ.μ. της Πέμπτης».

Ο αγώνας Φέγενορντ - Παναθηναϊκός θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΑΝΤ1 και το Cosmote Sport 3.