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Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ18: Χρυσό μετάλλιο για την Ελένη Ιακωβάκη

Πρωταθλήτρια Ευρώπης η 17χρονη με μία εντυπωσιακή επίδοση στα 400μ.

The LiFO team
The LiFO team
iakovaki hryso Facebook Twitter
Φωτογραφία: Instagram / @hellenic_olympic_committee
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Η Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 400 μέτρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ18, στο Ριέτι της Ιταλίας, σημειώνοντας παράλληλα νέο πανελλήνιο ρεκόρ στις κατηγορίες Κ20 και Κ18.

Η 17χρονη τερμάτισε σε 52.38 δευτερόλεπτα, βελτιώνοντας το προηγούμενο ρεκόρ της, τα 53.39, που είχε σημειώσει στις 27 Ιουνίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Πάτρας.

Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Σοφία Ακούτσι Εμάνουελ από την Ουγγαρία με 52.80, ενώ το χάλκινο πήγε στη Σοφία Πάσιερμπεκ από την Πολωνία με 53.08.

Μέσω social media, η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή (Hellenic Olympic Committee) δημοσίευσε φωτογραφίες της Ελένης Ιακωβάκη και έγραψε στη λεζάντα: «Η τρομερή Ελένη Ιακωβάκη εντυπωσίασε κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στα 400μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στίβου Κ18, που διεξάγεται στο Ριέτι της Ιταλίας. Με χρόνο 52.38, ισοπέδωσε το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ της στις κατηγορίες Κ20 και Κ18».

Με πληροφορίες από ertports

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