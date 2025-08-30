Eurobasket 2025: Δύο στα δύο για την Εθνική που επικράτησε 96-69 της Κύπρου

Με 96-69 επικράτησε επί της Κύπρου η εθνική Ελλάδος στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025.

Πολύ καλή στο δεύτερο ημίχρονο, η Eθνική έκανε το δύο στα δύο και πλέον στρέφει την προσοχή της στο αυριανό δύσκολο ματς με τη Γεωργία (15:00) με στόχο την πρωτιά στον όμιλο.

Με δίδυμο «φωτιά» στην περιφέρεια τους Τάιλερ Ντόρσεϊ (18π., 4/6τρ.) και Γιαννούλη Λαρεντζάκη (14π., 3/3τρ.), τον Ντίνο Μήτογλου κυρίαρχο της ρακέτας (18π.) και τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ να αξιοποιεί και με το παραπάνω (12π.) τον χρόνο (27΄) που τον εμπιστεύθηκε στο παρκέ ο ομοσπονδιακός τεχνικός, η Εθνική έκανε μία δυνατή «προπόνηση», ενόψει της αυριανής κρίσιμης αναμέτρησης.

Στα αξιοσημείωτα είναι οι 26 ασίστ της «γαλανόλευκης» με μόλις 6 λάθη, αλλά και τα χαμηλά ποσοστά στις ελεύθερες βολές.

Αν και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απουσίαζε για λόγους ξεκούρασης, ο Βασίλης Σπανούλης μοίρασε τον χρόνο συμμετοχής στους 11 παίκτες που είχε στη διάθεση του, με τη «γαλανόλευκη» να ανεβάζει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο και να μπαίνει πρόωρα σε τροχιά νίκης, μετά από ένα... χλιαρό πρώτο μέρος.

Από την Κύπρο, ξεχώρισε ο 23χρονος πόιντ γκαρντ Φίλιππος Τίγκας (12π.), ο Ντάραλ Ουίλις (15π., 8ρ.) και ο Κωνσταντίνος Σιμιτζής (16π.).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 31-43, 47-69, 69-96