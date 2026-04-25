Ευαγγελία Πλατανιώτη: «Είχα πιεί και πήγα στην προπόνηση και λέω “τώρα θα πεθάνω”»

Η Ευαγγελία Πλατανιώτη μίλησε ανοιχτά για τις θυσίες που έχει κάνει στην πορεία της στον αθλητισμό, το βράδυ της Παρασκευής στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Η πρωταθλήτρια της καλλιτεχνικής κολύμβησης, Ευαγγελία Πλατανιώτη, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή όπου μίλησε ανοιχτά για τον αθλητισμό, εξηγώντας πως έχει στερηθεί πολλά από μικρή ηλικία, κάτι που όμως δεν μετανιώνει, καθώς ήταν συνειδητή επιλογή της να κυνηγήσει τους στόχους της.

Όπως αποκάλυψε, η καθημερινότητά της ήταν πάντα απαιτητική, με πολλές ώρες προπόνησης που φτάνουν έως και τις οκτώ την ημέρα, κάτι που την ανάγκασε να χάσει στιγμές της εφηβείας της, όπως σχολικές εκδρομές και πιο ανέμελες δραστηριότητες.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας πρωταθλητής στην προσωπική του ζωή, επισημαίνοντας ότι μια σχέση απαιτεί κατανόηση και στήριξη, ώστε να μπορέσει να συνδυαστεί με το απαιτητικό πρόγραμμα και τις φιλοδοξίες του αθλητισμού.

Ευαγγελία Πλατανιώτη: «Κάνω 8 ώρες τη μέρα προπόνηση»

«Έχουμε στερηθεί πάρα πολλά, αλλά είναι επιλογή μας. Δε με πίεσε κανείς να το κάνω αυτό. Το επέλεγα γιατί για μένα το πιο σημαντικό είναι το να βελτιωθώ και να πετύχω το στόχο μου στο άθλημά μου. Εννοείται ότι δεν πήγαινα στις εκδρομές με τα άλλα παιδιά στο σχολείο», ανέφερε αρχικά η Ευαγγελία Πλατανιώτη.

«Ακόμη και στην 5ημερη, επειδή γενικά δεν πήγαινα, είχαν έρθει και με ρώτησαν αν μπορώ κάποιες συγκεκριμένες ημέρες, κοίταξα το πρόγραμμά μου και επειδή τελικά δεν είχα προπονήσεις με την εθνική ομάδα, είχα για το πανελλήνιο πρωτάθλημα, οπότε πάλι δε μπορούσα να πάω», συνέχισε.

«Έχει συμβεί σαν παιδί κι εγώ να βγω και να πιω λίγο παραπάνω, αλλά γενικά δεν έπινα. Ήμουν λίγο ξενέρωτη. Η πιο μεγάλη τρέλα που έχω κάνει όντας αθλήτρια, ήταν ότι είχα βγει, είχα γυρίσω 7 το πρωί και στις 8 είχα προπόνηση. Είχα πιεί κιόλας, και πήγα στην προπόνηση και λέω, “τώρα θα πεθάνω”. Είπα στην προπονήτριά μου ότι είχα βγει και είχα ξενυχτήσει, να μη με κουράσει. Μια που της το είπα, μια που με πέθανε. Αλλά, για κάποιο λόγο ήμουν και πάρα πολύ καλή. Είχα πολύ υπερένταση, τώρα δε θα το έκανα με τίποτα αυτό», συνέχισε.

«Κάνω 8 ώρες τη μέρα προπόνηση. Πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι δίπλα σου που να μπορούν να καταλάβουν το όνειρό σου. Είναι δύσκολο, και για τους δυο είναι δύσκολο. Αν όμως υπάρχει θέληση, το βρίσκεις κάπως», κατέληξε.