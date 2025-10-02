Europa League: Παναθηναϊκός – Γκόου Αχέντ Ιγκλς 1-2 - Πικρή ήττα για τους «πράσινους»

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 2-1 από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, σε ένα ματς που ξεκίνησε ιδανικά αλλά εξελίχθηκε σε εφιάλτη.

Οι «πράσινοι» είχαν τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, δημιουργώντας πληθώρα ευκαιριών με πρωταγωνιστές τους Τετέ και Σβιντέρσκι. Ο Βέλγος τερματοφύλακας Ντε Μπουσέρ κράτησε όρθιους τους φιλοξενούμενους με σωρεία αποκρούσεων, κρατώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

Η πίεση του Παναθηναϊκού καρποφόρησε στο 55’, όταν από κόρνερ του Τετέ ο Σβιντέρσκι πήρε την κεφαλιά και άνοιξε το σκορ. Μάλιστα, λίγα λεπτά αργότερα ο Πολωνός φορ έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-0, με τον Νάουμπερ να προλαβαίνει την τελευταία στιγμή.

Από εκείνο το σημείο και μετά, οι Ολλανδοί βρήκαν χώρο να αντιδράσουν. Στο 75’ ο Σμιντ ισοφάρισε με προβολή ύστερα από σέντρα του Τζέιμς, ενώ στο 82’ ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά με παρόμοιο τρόπο, ολοκληρώνοντας την ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά, αλλά δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα της Γκόου Αχέντ.

Η ήττα αφήνει τον Παναθηναϊκό με πικρή γεύση, καθώς είχε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς, αλλά η αστοχία και οι αμυντικές αδράνειες τον τιμώρησαν. Για την ολλανδική ομάδα, ήταν η πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Ευρώπη, γεγονός που πανηγυρίστηκε έντονα στο φινάλε.