Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Europa League
ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη διοργάνωση.
Ο ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:
- Μπέτις (ΕΝΤΟΣ)
- Λιλ (ΕΚΤΟΣ)
- Μακάμπι (ΕΝΤΟΣ)
- Λιόν (ΕΚΤΟΣ)
- Γιουνγκ Μπόις (ΕΝΤΟΣ)
- Λουντογκόρετς (ΕΚΤΟΣ)
- Μπραν (ΕΝΤΟΣ)
- Θέλτα (ΕΚΤΟΣ)
Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:
- Ρόμα (ΕΝΤΟΣ)
- Φέγενορντ (ΕΚΤΟΣ)
- Βικτόρια Πλζεν (ΕΝΤΟΣ)
- Φερεντσβάρος (ΕΚΤΟΣ)
- Στουρμ Γκρατς (ΕΝΤΟΣ)
- Γιουνγκ Μπόις (ΕΚΤΟΣ)
- Γκόου Αχέντ Ιγκλς (ΕΝΤΟΣ)
- Μάλμε (ΕΚΤΟΣ)
Το πρόγραμμα με την σειρά των αγώνων, θα γίνει γνωστό την Κυριακή.