Europa League: Αυτοί είναι οι αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ

Το πρόγραμμα με την σειρά των αγώνων, θα γίνει γνωστό την Κυριακή

Πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του UEFA Europa League

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμαθαν τους οκτώ αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στη διοργάνωση.

Ο ΠΑΟΚ στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:

  • Μπέτις (ΕΝΤΟΣ)
  • Λιλ (ΕΚΤΟΣ)
  • Μακάμπι (ΕΝΤΟΣ)
  • Λιόν (ΕΚΤΟΣ)
  • Γιουνγκ Μπόις (ΕΝΤΟΣ)
  • Λουντογκόρετς (ΕΚΤΟΣ)
  • Μπραν (ΕΝΤΟΣ)
  • Θέλτα (ΕΚΤΟΣ)

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός στη League Phase του UEFA Europa League θα αγωνισθεί με:

  • Ρόμα (ΕΝΤΟΣ)
  • Φέγενορντ (ΕΚΤΟΣ)
  • Βικτόρια Πλζεν (ΕΝΤΟΣ)
  • Φερεντσβάρος (ΕΚΤΟΣ)
  • Στουρμ Γκρατς (ΕΝΤΟΣ)
  • Γιουνγκ Μπόις (ΕΚΤΟΣ)
  • Γκόου Αχέντ Ιγκλς (ΕΝΤΟΣ)
  • Μάλμε (ΕΚΤΟΣ) 
     

