Euroleague: Στο ΟΑΚΑ το Final Four του 2026

Η Euroleague ανακοίνωσε επίσημα ότι το Final Four του 2026 θα φιλοξενηθεί στην Αθήνα, με το ΟΑΚΑ να αναλαμβάνει τη διοργάνωση για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες.

Η απόφαση ελήφθη ύστερα από ψηφοφορία των μετόχων της διοργάνωσης, με την ελληνική πρόταση να επικρατεί έναντι του Βελιγραδίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά της Αθήνας έφτασε τα 9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 8-3 υπέρ της ελληνικής πρωτεύουσας, με δύο λευκά.

Το Final Four θα διεξαχθεί από τις 22 έως τις 24 Μαΐου 2026, με τους ημιτελικούς να είναι προγραμματισμένοι για την Παρασκευή 22 Μαΐου και τον μεγάλο τελικό για την Κυριακή 24 Μαΐου.

Η επιστροφή της Euroleague στην Αθήνα έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η χώρα μας θα φιλοξενήσει Final Four για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Προηγήθηκαν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας το 1993, το PAOK Sports Arena στη Θεσσαλονίκη το 2000 και ξανά το ΟΑΚΑ το 2007, όταν μάλιστα η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία.

Η ανάληψη της διοργάνωσης αναμένεται να έχει σημαντικά οφέλη για τον ελληνικό αθλητισμό αλλά και για την οικονομία, με την Αθήνα να προετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες φιλάθλους από όλη την Ευρώπη για τη μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή της χρονιάς.