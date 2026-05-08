Euroleague: Δεύτερη ήττα του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια - Στην Ισπανία θα κριθεί η πρόκριση στο Final 4

Με την πρόκριση στο Final 4 της Euroleague να παραμένει ανοιχτή, ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να πάρει το πολυπόθητο «εισιτήριο» στον τέταργο αγώνα της σειράς των playoffs, γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 86-89 από τη Βαλένθια.

Οι «πράσινοι» παρουσίασαν βελτιωμένη εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο, με μεγαλύτερη αμυντική ένταση σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, ωστόσο δεν κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή, καθώς στα κρίσιμα σημεία της αναμέτρησης τους στοίχισαν τα χαμένα μακρινά σουτ.

Η ισπανική ομάδα εκμεταλλεύτηκε τα κενά του Παναθηναϊκού και απάντησε με ψυχραιμία μετά τις δύο πρώτες ήττες στη σειρά, ισοφαρίζοντας ουσιαστικά τις εντυπώσεις και στέλνοντας τη σειρά πίσω στην έδρα της, όπου και θα κριθεί η πρόκριση για το Final 4 της EuroLeague.