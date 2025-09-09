EuroBasket: Η Ελλάδα στα ημιτελικά του EuroBasket 2025 με νίκη 87 - 76 επί της Λιθουανίας

Η Ελλάδα «πέταξε» στους 4 του EuroBasket 2025 με νίκη επί της Λιθουανίας και τελικό σκορ υπέρ της 87 - 76.

Για ακόμη μια φορά, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, έδειξε ότι είναι ένα από τα φαβορί της διοργάνωσης, κοιτάζοντας πλέον τα μετάλλια. Επόμενη στάση για την Εθνική ο ημιτελικός με την Τουρκία.

Η Ελλάδα είχε τον έλεγχο του αγώνα από τα μέσα της πρώτης περιόδου και παρά τις εξάρσεις των Λιθουανών, ειδικά με τον Βαλαντσιούνας, κράτησε το προβάδισμα μέχρι το φινάλε. Στο τρίτο δεκάλεπτο «έχτισε» διαφορά (52-64) με σκληρή άμυνα και μεγάλα σουτ, ενώ όταν οι αντίπαλοι πλησίασαν με συνεχόμενα τρίποντα στο τέλος, ήρθαν οι ψύχραιμες βολές του Σλούκα και οι σωστές αποφάσεις για να «κλειδώσει» η πρόκριση.

Παρά τα φάουλ που τον δυσκόλεψαν, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν και πάλι ο MVP. Με ένα κρίσιμο γκολ-φάουλ (στο 37’) που έφτασε τη διαφορά στο +15 και δημιουργία στο τέλος, «σάρωσε» τις ισορροπίες στη ρακέτα. Ομοίως, ο Κώστας Σλούκας ήταν ο ηγέτης της περιφέρειας, με μεγάλες φάσεις στο transition και 2/2 βολές στα 38.8’’ για το 74-84. Καθοριστικός ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου, με μεγάλα τρίποντα (28’, 32’) και άμυνα σε καίριες κατοχές, ενώ ο Κώστας Αντετοκούνμπο έδωσε τεράστια ενέργεια με μπλοκ και αλλοιώσεις σε όλο το δεύτερο δεκάλεπτο.

Τα δεκάλεπτα: 19-24, 38-44, 52-64, 76-87