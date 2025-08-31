Eurobasket 2025: Υπέταξε τη Γεωργία με 94-53 και συνεχίζει αήττητη η Εθνική

Η Εθνική Ανδρών «σκόρπισε» τη Γεωργία, παίρνοντας το «εισιτήριο» για τη φάση των «16» του Eurobasket 2025 και βάζοντας πλώρη για την εξασφάλιση της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου.

Αυτό θα την βοηθήσει να αποφύγει τα μεγαθήρια (Σερβία, Γερμανία, Γαλλία και Τουρκία) μέχρι τα ημιτελικά.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, με προσήλωση στην άμυνα και 14/25 τρίποντα, συνέτριψε με 94-53 το σύνολο του Αλεξάντερ Τζίκιτς, για την 3η αγωνιστική, γράφοντας το 3/3 και υποχρεώνοντας τη Γεωργία στη δεύτερη ήττα της.

Πολύ χαμηλό εμπόδιο αποδείχθηκε για την Ελλάδα η Γεωργία, καθώς οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη έκαναν εξαιρετικό παιχνίδι σε άμυνα και επίθεση, φθάνοντας εύκολα στην τρίτη τους νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 94-53 στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Το καλύτερό της παιχνίδι μέχρι τώρα στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έκανε η Εθνική που επικράτησε της Γεωργίας με διαφορά 41 πόντων και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον 3ο όμιλο του EuroBasket 2025, έχοντας ρεκόρ 3-0.

Η Γεωργία είχε ένα καλό, αλλά μικρό διάστημα, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου της αναμέτρησης, βρίσκοντας κάποια καλάθια από τους Μαμουκελασβίλι και Σερμαντίνι, προκειμένου να βελτιώσει την πολύ χαμηλή παραγωγικότητά της απέναντι στην εξαιρετική άμυνα της Εθνικής.

Έτσι, διαμορφώθηκε το 74-50, 7:32 πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Το παιχνίδι είχε κριθεί από νωρίς, όμως οι Έλληνες διεθνείς δεν τα παράτησαν.

Όσοι ήρθαν από τον πάγκο, έδωσαν βοήθειες στο σύνολο του Σπανούλη και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να ρίξει ξανά στο παρκέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά την τεράστια διαφορά στο σκορ.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94

Mε πληροφορίες από ΕΡΤ, ΑΠΕ-ΜΠΕ