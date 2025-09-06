Eurobasket 2025: Ξεκινά η φάση των 16 - Τι ώρα είναι το ματς της Ελλάδας, ποιος ο πιθανός αντίπαλος μετά

Οι όμιλοι που διεξήχθησαν σε τέσσερις διαφορετικές χώρες, αποτελούν παρελθόν. Στο Eurobasket 2025 έμειναν οι 16 καλύτερες ομάδες, όπως προέκυψαν από τις πρώτες πέντε αγωνιστικές των ομίλων.

Σήμερα (Σάββατο 6/9) είναι η πρώτη από τις δύο μέρες της φάσης των «16» του Eurobasket 2025. Με τέσσερις αναμετρήσεις να διεξάγονται και απ’ αυτές το μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε ελληνικό επίπεδο, το συγκεντρώνει το ντέρμπι της Βαλτικής. Η οικοδέσποινα Λετονία (στη Ρίγα η τελική φάση του τουρνουά) θα αντιμετωπίσει τη Λιθουανία.

Όποια ομάδα επικρατήσει, θα είναι αυτή που θα βρει στους «8» η Εθνική Ελλάδας, αν κατορθώσει το βράδυ της Κυριακής (7/9) να ξεπεράσει το εμπόδιο του Ισραήλ.

Σήμερα αγωνίζονται και δύο απ’ τα φαβορί της διοργάνωσης, Τουρκία και Γερμανία. Θεωρητικά θα έχουν εύκολο έργο απέναντι σε Σουηδία και Πορτογαλία αντίστοιχα. Στο βραδινό ματς, η Σερβία του Γιόκιτς μοιάζει το ξεκάθαρο φαβορί απέναντι στη Φινλανδία του Μάρκανεν.

Eurobasket 2025: Φάση των «16»

Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου

Τουρκία – Σουηδία 12:00

Γερμανία – Πορτογαλία 15:15

Λιθουανία – Λετονία 18:30

Σερβία – Φινλανδία 21:45

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου