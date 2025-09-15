Eurobasket 2025: Τι ώρα επιστρέφει η Εθνική σήμερα

Επιστρέφει σήμερα η Εθνική που κατέκτησε την τρίτη θέση στο Eurobasket 2025, νικώντας τη Φινλανδία.

Η Εθνική Ανδρών κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 της Λετονίας, επιστρέφοντας θριαμβεύτρια στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η αποστολή της Εθνικής έρχεται σήμερα το μεσημέρι, Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου, περίπου στις 13:30, ταξιδεύοντας με πτήση τσάρτερ από τη Ρίγα της Λετονίας.

Eurobasket 2025: «Αφιερωμένο στην Ελλάδα» το χάλκινο μετάλλιο

Λίγα λεπτά μετά το τέλος ενός συγκλονιστικού «μικρού τελικού» που σφράγισε την επιστροφή της Εθνικής στο βάθρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ο Βασίλης Σπανούλης στάθηκε μπροστά στις κάμερες.

Με τα μάτια βουρκωμένα και τη φωνή γεμάτη περηφάνια, αφιέρωσε το χάλκινο μετάλλιο σε κάθε Έλληνα, σε εκείνους που βρέθηκαν στις εξέδρες, σε όσους παρακολούθησαν από μακριά, σε όσους κουβαλούν την Ελλάδα μέσα τους, όπου κι αν βρίσκονται.

«Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα αυτό είναι για εσένα, αυτούς που είναι στην Ελλάδα, την ξενιτιά. Αξίζουν μία τέτοια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύω το έθνος.

Κάναμε ομαδική δουλειά, κάναμε το κακό παιχνίδι μας στον ημιτελικό. Όλα τα άλλα είναι κουταμάρες, ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι εξαιρετικός προπονητής, η Τουρκία εξαιρετική ομάδα. Αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είχαμε την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά. Κάναμε όλα τα λάθη σε δύο λεπτά. Τα παιδιά το αξίζουν, είναι οι πρωταγωνιστές.

Για να φύγουν τα 16 χρόνια πρέπει να έρθει μία μεγάλη επιτυχία. Στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Ήταν πολλά τα 16 χρόνια. Και με 14 πόντους που ήμασταν μπροστά όλοι σκεφτόμασταν να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναμε μερικά λάθη, τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για αυτούς» δήλωσε.