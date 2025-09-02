Eurobasket 2025: Σήμερα ο σημαντικός αγώνας Ελλάδα - Βοσνία - Η ώρα και το κανάλι

Έχοντας εξασφαλίσει ήδη την πρόκριση στους «16» του Eurobasket 2025, η εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει σήμερα τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη (15:00 ERTnews, Novasports) στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού για την 4η αγωνιστική.

Ο στόχος των παικτών του Βασίλη Σπανούλη δεν είναι άλλος από την κατάληψη της πρώτης θέσης του 3ου ομίλου. Το ιδανικό για τους Έλληνες διεθνείς θα ήταν, πάντως να φτάσουν αήττητοι στη Ρίγα, όπου θα διεξαχθούν οι νοκ άουτ φάσεις των «16» και των «8», καθώς και οι ημιτελικοί και ο τελικός. Για να συμβεί αυτό, πρώτα η «επίσημη αγαπημένη» επικεντρώνεται στο ματς με τη Βοσνία, ενώ εν συνεχεία ακολουθεί η Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία, για την 5η και τελευταία αγωνιστική.

Με δύο θετικά αποτελέσματα απέναντι στη Βοσνία και την Ισπανία (4/9, 21:30), η "γαλανόλευκη” θα εξασφαλίσει την κορυφή του Group C. Το ίδιο θα συμβεί και με μία νίκη στα δύο παιχνίδια, εφόσον η Ιταλία επικρατήσει της Ισπανίας (2/9, 21:30).

Αντίθετα, σε περίπτωση που η Ισπανία νικήσει την Ιταλία (2/9, 21:30), η Εθνική θα χρειαστεί το θετικό αποτέλεσμα στο καθοριστικό ματς με τη "ρόχα” στην τελευταία αγωνιστική (4/9, 21:30).

Η Βοσνία μετρά 1 νίκη και 2 ήττες και καθώς ισοβαθμεί με τη Γεωργία (0-3 η Κύπρος) θα τα δώσει όλα απέναντι στην Ελλάδα, αφού διακυβεύεται το μέλλον της στη διοργάνωση, δηλαδή η πρόκριση στους «16».

Πρωταγωνιστής είναι ο σέντερ των Γιούτα Τζαζ, Γιουσούφ Νούρκιτς, ο οποίος δίνει 16 πόντους, 7,7 ριμπάουντ και 1,3 ασίστ μέσο όρο στα τρία ματς που έχει δώσει η Βοσνία μέχρι στιγμής στο Ευρωμπάσκετ. Ο πάουερ φόργουορντ Αμάρ Αλιμπέγκοβιτς μετρά 10 πόντους και 7,7 ριμπάουντ μ.ο. και 9,3 πόντους με 3,7 ριμπάουντ μ.ο. ο σέντερ της Ντουμπάι Κέναν Καμένιας. Η φροντ λάιν, δηλαδή αποτελεί το δυνατό σημείο της Βοσνίας και εκεί θα στοχεύσει ως προς την αμυντική λειτουργία ο Ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής Βασίλης Σπανούλης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πέρα από τους 29 πόντους μ.ο. στο Ευρωμπάσκετ μέχρι στιγμής μετρά και 7,7 ριμπάουντ. O Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, μετά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είναι ο δεύτερος παίκτης που έχει αγωνιστεί σε δύο αναμετρήσεις, αφού όλοι οι υπόλοιποι Έλληνες διεθνείς έχουν πατήσει παρκέ με Ιταλία, Κύπρο και Γεωργία.

Το θετικό είναι πως αυτή η εθνική δείχνει υπομονή στην επίθεση και έχει υψηλό ποσοστό στο τρίποντο (47,2%). Δεδομένη είναι η εξαιρετική αμυντική λειτουργία της «επίσημης αγαπημένης», όπως ζητά ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης.