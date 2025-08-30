Eurobasket 2025: Σήμερα ο ιστορικός αγώνας Κύπρος - Ελλάδα - Η ώρα και το κανάλι

Τη δεύτερη νίκη της στο Eurobasket 2025 θέλει η Εθνική Ελλάδας που θα φιλοξενηθεί στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού από την οικοδέσποινα Κύπρο στις 18:15 (ΕΡΤ1, Novasports).

Πρόκειται για έναν ιστορικό αγώνα, καθώς είναι ο πρώτος επίσημος σε διεθνή διοργάνωση ανάμεσα στην εθνική Ελλάδας και την εθνική Κύπρου.

Μάλιστα κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου, που είναι κοινός και για τις δύο ομάδες αναμένονται συγκινητικές στιγμές με όλο το γήπεδο και τους διεθνείς των δύο ομάδων.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη στην πρεμιέρα επικράτησε με 75-66 της Ιταλίας και στοχεύει ακόμη και στην κατάληψη της πρώτης θέσης. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 29:02΄΄ συμμετοχής ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής.

Από την άλλη η Κύπρος στον πρώτο αγώνα της ιστορίας της σε Eurobasket πάλεψε απέναντι στη Βοσνία ωστόσο ηττήθηκε με 91-64. Κορυφαίοι για την ομάδα του Χριστόφορου Λειβαδιώτη ήταν οι Κωνσταντίνος Σιμιτζής και Φίλιππος Τίγκας με 22 και 12 πόντους αντίστοιχα.

Ο Βασίλης Σπανουλης θα έχει την ευκαιρία να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες του rotation που δεν έπαιξαν στην πρεμιέρα και να τεστάρει την ετοιμότητα παικτών όπως ο Αλέξανδρος Σαμουντούροφ που δεν πάτησε παρκέ ή ο Δημήτρης Κατσίβελης που αγωνίστηκε για 37 δευτερόλεπτα. Παράλληλα θα έχει την ευκαιρία να ξεκουράσει τον «Greek Freak».