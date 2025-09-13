Eurobasket 2025: Οι Τούρκοι ζήτησαν συγγνώμη και κατέβασαν το «χωρίς οίκτο»

Την ανάρτηση με το «χωρίς οίκτο» κατέβασε η τουρκική ομοσπονδία, μετά τη νίκη της Τουρκίας επί της Ελλάδας στο Eurobasket 2025.

Η ΕΟΚ αντέδρασε με επίσημη διαμαρτυρία προς την τουρκική ομοσπονδία για την ανάρτηση με το προκλητικό μήνυμα, κατεβάζοντας τη δημοσίευση και ζητώντας συγγνώμη.

Η διαμαρτυρία κοινοποιήθηκε και στη FIBA.

Υπενθυμίζεται πως παρά τις αντιδράσεις για τις αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν και η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ επέλεξε να γιορτάσει με προκλητικό τρόπο την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket και τη νίκη επί της Ελλάδας με 94-68.

Η ανάρτηση που έκανε η τουρκική ομοσπονδία μετά το τέλος του ημιτελικού, περιελάμβανε μια φωτογραφία του Τζέντι Όσμαν να καρφώνει εντυπωσιακά ενώ παράλληλα απεικονίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να προσεύχεται λίγο πριν το τζάμπολ.

Επίσης, ο ΝΒΑer Αλπερέν Σενγκούν, ανήρτησε μια φωτογραφία, στην οποία πανηγύριζε τη νίκη της Τουρκίας, γράφοντας ως λεζάντα: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Άλλωστε οι αναφορές στη θάλασσα είναι συχνές από την πολιτική ηγεσία των Τούρκων όταν θέλει να προκαλέσει την ελληνική πλευρά.

Να σημειωθεί ότι συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του προέρχεται από το τουρκικό τραγούδι «kafa» της Sila, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2010.