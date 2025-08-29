Eurobasket 2025: Ο Πετρούσεφ έριξε γροθιά σε αντίπαλό του και αποβλήθηκε

Με αποβολή από τον αγώνα μεταξύ Σερβίας-Πορτογαλίας, για τη δεύτερη αγωνιστική του Eurobasket 2025, τιμωρήθηκε ο Φίλιπ Πετρούσεφ αφού έριξε γροθιά στον αντίπαλό του Ντιόγκο Μπρίτο.

Οι δύο παίκτες φάνηκε να έχουν μια μικρή αψιμαχία στο παρκέ.

Οι διαιτητές εξέτασαν το instant replay και τελικά απέβαλαν τον Σέρβο φόργουορντ της Ντουμπάι BC.

Ο αγώνας έληξε με νίκη της Σερβίας και σκορ 80-69. Ο Νίκολα Γιόκιτς έβαλε 23 πόντους ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ.

Το τελικό σκορ διαμορφώθηκε μετά από δυο εύστοχες επιθέσεις της Σερβίας πίσω από την γραμμή των 6.75, με τον Γιόβιτς και τον Μαρίνκοβιτς να ευστοχούν τελειώνοντας το ματς για το σύνολο του Πέσιτς που συνεχίζει ακάθεκτο και στην δεύτερη αγωνιστική του EuroBasket 2025.