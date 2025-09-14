Βασίλης Σπανούλης: Με τρεις λέξεις απάντησε στην ατάκα Σενγκούν ότι «ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν ξέρει να πασάρει»

Ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης, αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συνολική εμφάνιση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025, ξέσπασε κατά του Αλπερέν Σενγκούν και τα όσα είπε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά τον ημιτελικό της περασμένης Παρασκευής.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε του συγκλονιστικού μικρού τελικού με τη Φινλανδία, ο Βασίλης Σπανούλης δεν δίστασε να σχολιάσει όσα προκλητικά ειπώθηκαν και γράφτηκαν μετά το τέλος του χαμένου ημιτελικού με την Τουρκία.

«Ήταν ένα σπουδαίο ματς. Ένα από τα καλύτερα ματς στο τουρνουά… Κυριαρχήσαμε σε όλο ματς, όχι μόνο σήμερα, αλλά σ’ όλο το τουρνουά με εξαίρεση μόνο ένα παιχνίδι. Είμαι πολύ περήφανος για την ομάδα μου, για την Ελλάδα και το αφιερώνουμε σε όλους τους Έλληνες. Είχαμε 16 χρόνια και τώρα μετά τη δική μου εποχή ήρθε η ώρα για τον Γιάννη, τον Κώστα, τον Παπανικολάου. Ήταν ευλογία για μένα που ήμουν προπονητής αυτής της ομάδας», ανέφερε αρχικά ο ομοσπονδιακός τεχνικός.

Βασίλης Σπανούλης: «Πολύ μικρό παιδί» ο Σενγκούν

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος έδωσε επίσης το παρών στη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε για την ατάκα του Σενγκούν ότι «είναι από τους καλύτερους στον κόσμο αλλά δεν ξέρει να πασάρει».

«Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα. Κρατώ τα πάντα μέσα μου», απάντησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Από την πλευρά του, ο Βασίλης Σπανούλης πρόσθεσε, πριν τοποθετηθεί για το πώς αισθάνεται που κατέκτησε μετάλλιο και ως προπονητής: «Πριν απαντήσω, θέλω να πω κάτι σχετικά με την προηγούμενη ερώτηση. Ο Σενγκούν είναι πολύ μικρό παιδί για να μιλήσει για τον Γιάννη. Ακούσαμε διαφορετικές ιδέες, από διάφορους ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα από μπάσκετ για το πώς κλείδωσαν τον Γιάννη. Αυτά είναι ανοησίες. Χάσαμε εύκολα καλάθια, δεν παίξαμε καλά. Δεν θέλω να ακούω αυτές τις ανοησίες. Αστόχησε σε 4 ελεύθερα σουτ, αστόχησαν από πάσες του οι συμπαίκτες του στα ελεύθερα σουτ. Αυτά είναι για τα μέσα και για εσάς».

Η απάντηση του Βασίλη Σπανούλη μετά το 35ο λεπτό: