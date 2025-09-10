Eurobasket 2025 - Η ηγετική ομιλία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν για ακόμα έναν αγώνα ο πρωταγωνιστής της Εθνικής Ελλάδος στη νίκη της επί της Λιθουανίας που της χάρισε την πρόκριση στα ημιτελικά του Eurobasket 2025.

Ο Greek Freak θέλει ένα μετάλλιο και το φωνάζει τόσο με την απόδοσή του, όσο και με την ηγετική παρουσία του εκτός γηπέδου.

«Δεν κερδίσαμε κάτι, δεν κερδίσαμε κάτι, άλλο ένα παιχνίδι» λέει ο "Greek Freak" προς τους συμπαίκτες του στην εθνική ομάδα, σε βίντεο, όταν συγκεντρώθηκαν οι Έλληνες διεθνείς στο κέντρο της Arena Riga, για να πανηγυρίσουν την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ 2025, μετά τη νίκη πρόκριση επί της Λιθουανίας, στον προημιτελικό. Και όλοι μαζί φώναξαν ΕΛΛΑΣ!

Δείτε το χαρακτηριστικό στιγμιότυπο:

Σπανούλης: «Να ξαναφέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά»

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Βασίλης Σπανούλης έκανε ένα εξαιρετικό κοουτσάρισμα στον προημιτελικό με τη Λιθουανία, στο Ευρωμπάσκετ 2025, και οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» στις τέσσερις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης.

Για πρώτη φορά, ο Σπανούλης, στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη-πρόκριση με 87-76 επί της Λιθουανίας, αποκάλυψε τους λόγους που είπε αμέσως «ναι» στην πρόταση της ΕΟΚ ν' αναλάβει τη θέση του Ομοσπονδιακού τεχνικού της εθνικής ανδρών.

«Ανέλαβα την Εθνική ομάδα γιατί πιστεύω πολύ τους Έλληνες παίκτες, τον εαυτό μου, τους συνεργάτες μου... Ο τρόπος που με προσέγγισαν και ο πρόεδρος και ο αδερφικός μου φίλος, ο Νίκος Ζήσης, ήταν πάρα πολύ ζεστός. Πάντα αγαπούσα υπερβολικά την Εθνική ομάδα. Πάντα παλεύαμε, με τραυματισμούς ή όχι, για την Εθνική ομάδα και ήμασταν εκεί για αυτή. Ήταν πολύ εύκολο για μένα να δεχτώ αυτή την πρόκληση, να ξαναφέρουμε το ελληνικό μπάσκετ ψηλά, να γεμίσουν τα γήπεδα παιδάκια που παίζουν μπάσκετ και κάθε νίκη της Εθνικής αυξάνει τις πιθανότητες. Ήταν μια νίκη, ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου. Πήγαμε στον ημιτελικό, ούτε γάτα ούτε ζημιά, προχωράμε για τον ημιτελικό,» εξήγησε ο Βασίλης Σπανούλης.

Για το πως ήρθε η νίκη της εθνικής επί της ισχυρής Λιθουανίας, ο Σπανούλης επισήμανε: «Μετά τα πρώτα 2-3 λεπτά που δεν αρχίσαμε καλά, ελέγξαμε το παιχνίδι. Οι παίκτες μου έκαναν εξαιρετική δουλειά ακολουθώντας το πλάνο, αγωνίστηκαν με μεγάλη καρδιά μπροστά σε χιλιάδες φιλάθλους της Λιθουανίας, σε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου, όλα τα συγχαρητήρια αξίζουν σε αυτούς».

Ο Σπανούλης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Κώστα Αντετοκούνμπο, ο οποίος προέβη σε 4 κοψίματα: «Ο Κώστας Αντετοκούνμπο έκανε εξαιρετικό παιχνίδι. Η ενέργεια και η συγκέντρωσή του ήταν σε υψηλό επίπεδο και μας βοήθησε πολύ όπως όλα τα παιδιά. Ξέρουμε τι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα και ήταν πολύ σημαντικός για τη νίκη μας».

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός για τον προημιτελικό με την Τουρκία το 2009 και τον ημιτελικό που έρχεται, υπογράμμισε: «Θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι, είχαμε κάνει πολύ καλή εμφάνιση. Είχα κάνει κι εγώ ένα πολύ καλό παιχνίδι, είχα βάλει κάποια τρίποντα, αλλά είχα κάνει και κάποια ανόητα λάθη στο τέλος. Τώρα έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι, θα έχουμε το πλάνο μας και θα είμαστε έτοιμοι».

Και πρόσθεσε: «Εγώ δεν ονειρεύομαι. Ξέρω τι μπορούν να κάνουν οι παίκτες μου, τους έχω εμπιστοσύνη, ξέρω πώς δουλεύουμε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι όνειρο, είναι πραγματικότητα, έχουμε μια πραγματικά καλή ομάδα και θα είμαστε έτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι».

«Πιστεύω πως έχουμε πολύ καλούς σουτέρ, όλα είναι εμπιστοσύνη και αυτοπεποίθηση. Έχουμε εξαιρετικό spacing, έχουμε έναν σούπερ σταρ που είναι έτοιμος να μοιράσει την μπάλα και όλοι εμπιστεύονται τον Γιάννη πως θα κάνει την κατάλληλη πάσα όταν χρειαστεί».

Για ν' αναφερθεί στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, λέγοντας: «Ο Γιάννης πρέπει να παίρνει περισσότερα φάουλ. Όταν τον αρπάζουν και πάνε 2-3 παίκτες πάνω του, πολλά είναι αντιαθλητικά φάουλ. Έπρεπε να παίρνει περισσότερες βολές, σε σχέση με άλλους παίκτες στο Ευρωμπάσκετ».

«Ο Γιάννης έχει αρχίσει να μιλάει περισσότερο στην ομάδα, φέτος το κάνει περισσότερο από ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος που πάντα βελτιώνεται, μπορεί να είναι στην κορυφή, αλλά ακόμη βελτιώνεται. Είναι αφοσιωμένος και συγκεντρωμένος στους στόχους του και της ομάδας. Είναι σπουδαίος ηγέτης, αλλά και ένας από τους πιο ταπεινούς ηγέτης που έχουμε δει. Στο γήπεδο όμως θέλει να διαλύσει τους πάντες, όχι μόνος του, αλλά με τους συμπαίκτες του, τους οποίους εμπιστεύεται».

Ο Σπανούλης κατέληξε: «Πάντα είχαμε κίνητρο, εκπροσωπούμε την πατρίδα μας. Πείνα υπάρχει πάντα, άλλες φορές τα καταφέρνεις, άλλες όχι. Πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή, να απολαύσουμε το τώρα και να προχωρήσουμε. Δεν κερδίσαμε κανένα μετάλλιο ή κανένα Κύπελλο. Κερδίσαμε τον προημιτελικό και προχωράμε στο επόμενο».

Σλούκας: «Δεν μας φοβίζει κάτι»

Ο Κώστας Σλούκας δεν έκρυψε πως ανοίγει η όρεξη των Ελλήνων διεθνών, νίκη με τη νίκη, λίγη ώρα μετά την πρόκριση, έναντι της Λιθουανίας, στην τετράδα μιας διεθνούς διοργάνωσης ύστερα από 16 ολόκληρα χρόνια.

«Δεν σκεφτόμαστε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε τι έχουμε και τι δεν έχουμε κάνει. Όλοι κατέθεσαν ψυχή σήμερα, και αν εξαιρέσουμε το νωθρό παιχνίδι στην αρχή, ελέγξαμε τον αγώνα. Ήταν άλλη μία μεστή εμφάνιση από την πλευρά μας. Τώρα πρέπει να ξεκουραστούμε, να χαρούμε μια μεγάλη επιτυχία, αλλά φυσικά ανοίγει και η όρεξη μαζί. Δεν τίθεται θέμα για μένα για το αν θα είμαι εκεί για την Εθνική Ομάδα ή όχι. Έχω μείνει εκτός μόνο όταν είχα πρόβλημα τραυματισμού. Κάθε χρόνο πιστέυω την ομάδα και πολύ περισσότρο φέτος με τον Βασίλη στο τιμόνι.

Η Τουρκία είναι πολύ καλή ομάδα, ο Αταμάν είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά κοιτάμε τι κάνουμε εμείς. Να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε να παίξουμε ένα μεγάλο παιχνίδι με τον κόσμο στο πλευρό μας. Είναι μια μεγάλη μέρα και στιγμή σήμερα και ελπίζω να κάναμε περήφανους τους Έλληνες σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Δεν μας φοβίζει κάτι. Κοιτάμε κάθε παιχνίδι, να μπαίνουμε δυνατά στα παιχνίδια, η ομάδα παίζει σκληρά και βελτιώνεται όπως για παράδειγμα στα ριμπάουντ. Δώσαμε μεγάλες μάχες και ήρθε μια νίκη σημαντική με μεστή εμφάνιση,» είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Σλούκας.