Eurobasket 2025: Η Γερμανία στον τελικό με άνετη νίκη 98-86 επί της Φινλανδίας

Η Γερμανία δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης στον ημιτελικό του Eurobasket 2025, επικράτησε με 98-86 της Φινλανδίας και εξασφάλισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό, στον οποίο επιστρέφει μετά από 20 χρόνια. Εκεί θα διεκδικήσει μόλις το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της απέναντι στην Ελλάδα ή την Τουρκία.

Η Φινλανδία μπήκε πιο δυνατά, προηγήθηκε με 4-11 στα πρώτα λεπτά, αλλά η συνέχεια ανήκε ολοκληρωτικά στη Γερμανία. Με ξέσπασμα 18-8 οι παίκτες του Ιμπραχίμαγκιτς ανέτρεψαν πλήρως το σκηνικό και πήραν το πάνω χέρι (30-26 στο 10’).

Στη δεύτερη περίοδο, η «Νατσιονάλμανσαφτ» πάτησε το γκάζι και με σερί 19-4 εκτόξευσε τη διαφορά στους 19 πόντους (49-30). Ο Φραντς Βάγκνερ (22 πόντοι) ήταν ασταμάτητος, ο Ντένις Σρούντερ (26 πόντοι, 8 ασίστ) μοίραζε σκορ και δημιουργία, και το ημίχρονο βρήκε τη Γερμανία στο +14 (61-47) με εντυπωσιακά ποσοστά ευστοχίας.

Η Φινλανδία αντέδρασε στην 3η περίοδο, μειώνοντας μέχρι και στους 6 πόντους (77-71), χάρη στους Μάρκανεν, Ματσούνι και Γιάντουνεν. Ωστόσο, η εμπειρία και η ψυχραιμία των Γερμανών μίλησαν στο τέλος. Με νέα αντεπίθεση ξαναπήραν τον έλεγχο και «καθάρισαν» οριστικά το ματς στο 96-80, πριν το τελικό 98-86.

Τα δεκάλεπτα:

30-26, 61-47, 81-73, 98-86

Κορυφαίοι

Γερμανία: Σρούντερ 26π. (4τρ.), Βάγκνερ 22π. (3τρ.), Τάις 10π./11ρ.

Φινλανδία: Ενκαμουά 21π., Μάρκανεν 16π., Μούρινεν 12π.

Η Γερμανία πλέον ετοιμάζεται για τον τελικό, με στόχο να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά μετά το 1993.