Eurobasket 2025: Η Γερμανία κέρδισε την Τουρκία με 88-83

Η Γερμανία κέρδισε το Eurobasket 2025 και υποχρέωσε την- επίσης αήττητη μέχρι απόψε- Τουρκία στην πρώτη αποτυχία της.

Σε μία πραγματική γιγαντομαχία, η Γερμανία- δίπλα στο χρυσό από το Παγκόσμιο του 2023- πρόσθεσε και αυτό του Eurobasket 2025, το δεύτερο στην Ιστορία της μετά το 1993.

Τα «πάντσερ» επικράτησαν με 88-83 της ομάδας του Εργκίν Αταμάν στον τελικό της Ρίγας, με τους Τούρκους να αποχωρούν με το ασημένιο μετάλλιο, το δεύτερο μετά από αυτό του 2001.

Σε έναν τελικό γεμάτο ανατροπές, η Τουρκία έδειχνε να ελέγχει τη μοίρα της έξι λεπτά πριν το φινάλε, όταν ξέφυγε με +5 (76-71) απέναντι σε μία Γερμανία που είχε σε κατάσταση... ύπνωσης τον αστέρα της, Ντένις Σρέντερ.

Ωστόσο, τρία κολλητά τρίποντα (Ομπστ, Μπόνγκα, Τάις) των Γερμανών και η αυτοθυσία του πολυτιμότερου παίκτη του τελικού Ίζαακ Μπόνγκα και στην άμυνα, αφύπνισαν τους Παγκόσμιους Πρωταθλητές, οι οποίοι ολοκλήρωσαν στο 38΄ ένα επιμέρους σκορ 5-11 για το 81-82.

Σε αυτό το σημείο μίλησε η προσωπικότητα του Σρέντερ, ο οποίος με έξι προσωπικούς πόντους μέχρι το φινάλε οδήγησε τους Γερμανούς στην κορυφή του Ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Ο γκαρντ των Σακραμέντο Κινγκς και MVP του Eurobasket 2025, όμως, είχε προλάβει πριν διαμορφώσει το τελικό σκορ από τη γραμμή των ελευθέρων βολών να πάρει το φάουλ από τον εξαιρετικό Τσεντί Όσμαν και ένα καθοριστικό ριμπάουντ από το άστοχο τρίποντο του Σενγκούν.

Ο Σρέντερ τελείωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 12 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο, ενώ εξωπραγματική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Ιζαάκ Μπόνγκα με 20 πόντους και 4/4 τρίποντα, έχοντας άξιο συμπαραστάτη τον Φραντς Βάγκνερ με 18 πόντους και 8 ριμπάουντ. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος παίκτης με εμφάνιση με 15+ πόντους και 10+ ασίστ σε τελικό Eurobasket τα τελευταία 30 χρόνια.

Από την Τουρκία, έλαμψαν οι Αλπερέν Σενγκούν και Τσέντι Όσμαν (6/9τρ.) με 28 και 23 πόντους, αντίστοιχα, που όπως αποδείχθηκε δεν ήταν αρκετοί για να κάμψουν την πορεία της Γερμανίας προς το πρώτο σκαλί του βάθρου.

Τα δεκάλεπτα: 22-24, 46-40, 67-66, 83-88

Με πληροφορίες από AΠΕ-ΜΠΕ