Eurobasket 2025: Η Εθνική υπέταξε τους Ισπανούς με 90-86

Μετά από έναν συγκλονιστικό αγώνα, η Εθνική επικράτησε στη Λεμεσό με 90-86 της Ισπανίας και πήρε την πρώτη θέση στον τρίτο όμιλο του Eurobasket 2025.

Αυτό σημαίνει πως την Κυριακή θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ για τη φάση των «16», στη Ρίγα.

Μεγάλη εμφάνιση έκαναν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που πέτυχαν από 25 και 22 πόντους αντίστοιχα, ενώ καθοριστική ήταν η συμβολή όλων των Ελλήνων παικτών στην άμυνα.

Εκτός Eurobasket 2025 μένει λοιπόν, η πρωταθλήτρια Ευρώπης του 2022, Ισπανία που επιστρέφει άδοξα σπίτι της.

H Εθνική ομάδα κέρδισε για πρώτη φορά την Ισπανία μετά από 12 χρόνια, αποκλείοντας από τη συνέχεια τους «ρόχας», οι οποίοι δεν είχαν τερματίσει εκτός της πρώτης οκτάδας σε Eurobasket από το 1977.

Η Εθνική Ανδρών πήρε το «θρίλερ» με την Ισπανία και τερμάτισε στην πρώτη θέση (4-1) του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025.

Τα δεκάλεπτα: 20-31, 35-50, 63-68, 86-90

Με πληροφορίες από ΕRTΝews