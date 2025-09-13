Eurobasket 2025: «Χωρίς οίκτο» και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να προσεύχεται η προκλητική ανάρτηση των Τούρκων

Έπειτα από τις αντιδράσεις για τις αναρτήσεις του Αλπερέν Σενγκούν και η τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ επέλεξε να γιορτάσει με προκλητικό τρόπο την πρόκριση στον τελικό του Eurobasket και τη νίκη επί της Ελλάδας με 94-68.

Η ανάρτηση που έκανε η Τουρκική ομοσπονδία μετά το τέλος του ημιτελικού περιλάμβανε μια φωτογραφία του Τζέντι Όσμαν να καρφώνει εντυπωσιακά, ενώ παράλληλα απεικονίζεται ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να προσεύχεται λίγο πριν το τζάμπολ.

Η εικόνα συνοδεύτηκε από την μάλλον ειρωνική φράση: «Χωρίς οίκτο. Η στιγμή που ο αρχηγός παίρνει την πτήση».

Υπενθυμίζεται ότι ο ΝΒΑer Αλπερέν Σενγκούν, ανήρτησε μια φωτογραφία, στην οποία πανηγύριζε τη νίκη της Τουρκίας, γράφοντας ως λεζάντα: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Άλλωστε οι αναφορές στη θάλασσα είναι συχνές από την πολιτική ηγεσία των Τούρκων όταν θέλει να προκαλέσει την ελληνική πλευρά.

Να σημειωθεί ότι συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποίησε ο Σενγκούν στην ανάρτησή του προέρχεται από το τουρκικό τραγούδι «kafa» της Sila, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2010.

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν:

«Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς»

Μαζί με την εν λόγω ανάρτηση, ο Σενγκούν ανέβασε και μια φωτογραφία από AI, στην οποία βρίσκεται ο Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του, όλη η ομάδα της Εθνικής Τουρκίας.