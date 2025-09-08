Eurobasket 2025: FΙΒΑ και Μιλγουόκι υποκλίθηκαν στον «ημίθεο Γιάννης Αντετοκούνμπο»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής στη νίκης της Ελλάδας επί του Ισραήλ με 84-79, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα προημιτελικά του EuroBasket 2025, όπου θα αντιμετωπίσει αύριο Τρίτη την Λιθουανία.

Ο Greek Freak τελείωσε το ματς με 37 πόντους σε 29 λεπτά και 10 ριμπάουντ και 37 στην αξιολόγηση. Η FIBA υποκλίθηκε στον Γιάννη και ανέβασε ένα σκίτσο, γράφοντας «ημίθεος Γιάννης Αντετοκούνμπο».

Ούτε οι Μιλγουόκι Μπακς έμειναν ασυγκίνητοι και αποθέωσαν τον ηγέτη τους, δημοσιεύοντας τα highlights του από το Ελλάδα – Ισραήλ, μαζί με τη λεζάντα: “Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο”.