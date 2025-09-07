Eurobasket 2025: Απόψε ο κρίσιμος αγώνας Ελλαδα-Ισραήλ για τη φάση των 16

Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας έκανε το… καθήκον της στον τρίτο όμιλο του Eurobasket και πήρε την πρώτη θέση και την πρόκριση για τα νοκ άουτ της διοργάνωσης, όπου και έχει μπροστά της ως αντίπαλο, το Ισραήλ.

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο και η ήττα κόντρα στη Βοσνία, ανάγκασε την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας να δώσει έναν πρόωρο «τελικό» με την Ισπανία στον τρίτο όμιλο του Eurobasket, αλλά παρά το «θρίλερ» στο φινάλε της αναμέτρησης, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη… ξόρκισε τον “κακό της δαίμονα” και παρέμεινε στην πρώτη θέση, αποκλείοντας από τη διοργάνωση τους Ισπανούς.

Η “γαλανόλευκη” κατάφερε να εξασφαλίσει έτσι ένα καλύτερο “μονοπάτι” για τη διάκριση στο Eurobasket, αλλά θα πρέπει να επιβεβαιώσει το γεγονός και στο παρκέ, απέναντι στο επικίνδυνο Ισραήλ. Με τον Ντένι Άβντιγια να αποδεικνύει γιατί ήταν ο ηγέτης των Πόρτλαντ Μπλέιζερς την περασμένη σεζόν στο NBA, οι Ισραηλινοί έκαναν τρεις νίκες στο δικό τους όμιλο και προκάλεσαν αίσθηση με το 82-69 επί της Γαλλίας, αλλά η ήττα από τη Σλοβενία του “μαγικού” Λούκα Ντόντσιτς την έστειλε πάνω στην Εθνική Ελλάδας.

Η «επίσημη αγαπημένη» μετράει 6 σερί νίκες επί του Ισραήλ σε τελική φάση Eurobasket, αλλά η τελευταία ήταν πίσω στο 2009, με τους Ισραηλινούς να έχουν επικρατήσει φέτος στο φιλικό των δύο ομάδων στην Κύπρο, πριν την έναρξη της διοργάνωσης.

Το βράδυ της Κυριακής (21:45) η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και η αντίστοιχη του Ισραήλ θα δώσουν μία νέα νοκ άουτ «μάχη», αυτή τη φορά με στόχο την πρόκριση στα προημιτελικά του Eurobasket, όπου και περιμένει ήδη η Λιθουανία, μετά τη χθεσινή δική της επικράτηση επί της Λετονίας.