Eurobasket 2025: Απόψε ο καθοριστικός αγώνας Ισπανία-Ελλάδα - Η ώρα και το κανάλι

Απόψε στις 21:30 (EΡΤ1, Novasports) η εθνική Ελλάδος αντιμετωπίζει την Πρωταθλήτρια Ευρώπης 2022 Ισπανία για την τελευταία αγωνιστική του 3ου ομίλου του Eurobasket 2025.

H «επίσημη αγαπημένη» θέλει τη νίκη απέναντι στη «Φούρια Ρόχα» που θα της χαρίσει την κατάληψη της πρώτης θέσης, χωρίς να εξαρτάται από άλλα αποτελέσματα. Οι Ισπανοί, αγωνίζονται για τη συνέχεια τους στο Eurobasket, καθώς βάσει σεναρίων μπορεί ακόμη και να μείνουν εκτός των «16», μετά την ήττα τους από την Ιταλία την περασμένη Τρίτη..

Η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο ματς με τη Βοσνία/Ερζεγοβίνη λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο (εκτός ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης με ενοχλήσεις στη μέση) συνδυάστηκε με την πρώτη ήττα της εθνικής στο κλειστό γυμναστήριο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.. Η ήττα αυτή έβαλε σεπεριπέτειες την εθνική ως προς τη θέση που θα καταλάβει στον 3ο όμιλο και από την οποία θα εξαρτηθεί η ομάδα που θα βρει απέναντί της από τον 4ο όμιλο (Γ1-Δ4, Γ2-Δ3, Γ3-Δ2, Γ4-Δ1) στο νοκ άουτ χιαστί ματς της φάσης των «16».

Ο Βασίλης Σπανούλης θα έχει αυτή τη φορά στη διάθεσή του, απέναντι στην Ισπανία, τον σούπερ σταρ Γιάννη Αντετοκούνμπο. Από την άλλη πλευρά, η Ισπανία που αποτελεί τον «κακό δαίμονα» μας μπορείς να μην έχει πια στη σύνθεσή της «ιερά τέρατα» όπως οι Σέρχιο Γιουλ και Ρούντι Φερνάντεθ, όπως και τον Λορένζο Μπράουν ως νατουραλιζέ, όμως αποτελούν κίνδυνο για κάθε αντίπαλο. Ο Ουίλι Ερνανγκόμεθ έχει 11 πόντους και 5 ριμπάουντ μέσο όρο στα 4 ματς που έχει αγωνιστεί σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ μετρά 7,5 πόντους και 4 ριμπάουντ μ.ο.

Πρώτος σκόρερ της Ισπανίας είναι ο πάουερ φόργουορντ των Μέμφις Γκρίζλις, Σάντι Αλντάμα, με 14,5 πόντους, 6,3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς στο Ευρωμπάσκετ.

Κορυφαίος πασέρ αυτής της Ισπανίας είναι ο 19χρονος πόιντ γκαρντ της Βαλένιοα, Σέρχιο δε Λαρέα, με 4 ασίστ μέσο όρο σε 4 ματς. Ο γκαρντ της Μπαρτσελόνα, Ντάριο Μπριθουέλα, πετυχαίνει 10,3 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα.

Eurobasket 2025: Τα σενάρια για την τελική κατάταξη της Εθνικής

Όσον αφορά στα σενάρια για τις θέσεις που μπορεί να καταλάβει η εθνική στον 3ο όμιλο (έχει εξασφαλίσει την πρόκρισή της στους «16» ήδη μετά τη νίκη επί της Γεωργίας) ισχύουν τα εξής:

Μόνο η Κύπρος (0-4) από τον 3ο όμιλο είναι δεδομένα εκτός της φάσης των «16», πριν το τζάμπολ της 5ης αγωνιστικής. Η εθνική ισοβαθμεί με την Ιταλία με 3-1, έχοντας όμως νικήσει τη «σκουάντρα ατζούρα» στην πρεμιέρα. Με 2-2 ισοβαθμούν οι Ισπανία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη και Γεωργία και θα γίνει «μάχη» την 5η και τελευταία αγωνιστική για τις τέσσερις θέσεις που οδηγούν στα νοκ άουτ.

Η εθνική, λοιπόν θα είναι πρώτη του 3ου ομίλου απλώς και μόνο με νίκη επί της Ισπανίας. Θα είναι δεύτερη, με δική της ήττα από την Ισπανία έως 27 πόντους και παράλληλα νίκες της Ιταλίας επί της Κύπρου και της Γεωργίας επί της Βοσνίας. Η εθνική θα τερματίσει 3η αν ηττηθεί με 28+ πόντους από την Ισπανία και η Ιταλία επικρατήσει της Κύπρου και η Γεωργία της Βοσνίας. Τέλος, η εθνική θα καταλάβει την 4η θέση, αν ηττηθεί από την Ισπανία και ηττηθεί η Ιταλία από την Κύπρο και η Βοσνία από τη Γεωργία.

Την ίδια ώρα το χειρότερο σενάριο για την Ισπανία, το οποίο δεν θέλουν ούτε να σκεφτούν οι παίκτες του Σέρτζιο Σκαριόλο, είναι να μείνει εκτός των «16». Αυτό θα συμβεί με ήττα της Ισπανίας από την Ελλάδα και παράλληλα νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας.

Το πρόγραμμα της 5ης και τελευταίας αγωνιστικής του 3ου και του 4ου ομίλου έχουν ως εξής:

3ος όμιλος

Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία 15:00

Ιταλία-Κύπρος 18:15

Ισπανία-Ελλάδα 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ελλάδα 3-1 7

Ιταλία 3-1 7

Ισπανία 2-2 6

Γεωργία 2-2 6

-------------------

Βοσνία 2-2 6

Κύπρος 0-4 4

4ος όμιλος

Γαλλία-Ισλανδία 15:00

Ισραήλ-Σλοβενία 18:15

Πολωνία-Βέλγιο 21:30

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Ν-Η Β

Γαλλία 3-1 7

Πολωνία 3-1 7

Ισραήλ 3-1 7

Σλοβενία 2-2 6

---------------------

Βέλγιο 1-3 5

Ισλανδία 0-4 4