EuroBasket 2025: «Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα», γράφει η FIBA

Αήττητη στους πρώτους τρεις αγώνες της, η Εθνική Ελλάδας διεκδικεί τον τίτλο στο EuroBasket 2025.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη επικράτησε της Ιταλίας, της Κύπρου και της Γεωργίας, με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τα εντυπωσιακά σκοραρίσματα που καταφέρνει.

Ένα τρίποντο του σταρ των Μιλγουόκι Μπακς στον αγώνα με τη Γεωργία, την οποία η Ελλάδα κέρδισε με 94-53, την 31η Αυγούστου στάθηκε η αφορμή για να θεωρηθεί η χώρα, μεγάλο φαβορί.

Το τρίποντο του Αντετοκούνμπο ενθουσίασε τόσο τους ανθρώπους της FIBA, που σε σχετική ανάρτηση μέσω του επίσημο λογαριασμού της FIBA στο X, έγραψαν:

«Ο Γιάννης πετυχαίνει τρίποντα. Απλώς δώστε το τρόπαιο στην Ελλάδα γιατί δεν το κάνετε;».

EuroBasket: Ο αγώνας Ελλάδα - Γεωργία

Το καλύτερό της παιχνίδι μέχρι τώρα στο φετινό ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έκανε η Εθνική που επικράτησε της Γεωργίας με διαφορά 41 πόντων και συνεχίζει να οδηγεί την κούρσα στον 3ο όμιλο του EuroBasket 2025, έχοντας ρεκόρ 3-0.

Η Γεωργία είχε ένα καλό, αλλά μικρό διάστημα, στο ξεκίνημα της τελευταίας περιόδου της αναμέτρησης, βρίσκοντας κάποια καλάθια από τους Μαμουκελασβίλι και Σερμαντίνι, προκειμένου να βελτιώσει την πολύ χαμηλή παραγωγικότητά της απέναντι στην εξαιρετική άμυνα της Εθνικής.

Έτσι, διαμορφώθηκε το 74-50, 7:32 πριν το φινάλε της αναμέτρησης. Το παιχνίδι είχε κριθεί από νωρίς, όμως οι Έλληνες διεθνείς δεν τα παράτησαν.

Όσοι ήρθαν από τον πάγκο, έδωσαν βοήθειες στο σύνολο του Σπανούλη και στις δύο πλευρές του παρκέ, ενώ ο ομοσπονδιακός τεχνικός αποφάσισε να ρίξει ξανά στο παρκέ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, παρά την τεράστια διαφορά στο σκορ.

Επόμενος αντίπαλος της «γαλανόλευκης» η Βοσνία/Ερζεγοβίνη (2/9, 15:00).

Τα δεκάλεπτα: 13-22, 29-46, 41-69, 53-94