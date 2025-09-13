Eurobasket 2025: Αντιδράσεις για τις αναρτήσεις Σενγκούν με Κεμάλ και θαλασσινό αέρα μετά τη νίκη επί της Ελλάδας

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από την Τουρκία στον ημιτελικό του Eurobasket με 94-68 με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Πλέον η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έχει ως μεγάλο στόχο την κατάκτηση ενός μεταλλίου, για πρώτη φορά έπειτα από 16 χρόνια, το οποίο θα διεκδικήσει την Κυριακή κόντρα στη Φινλανδία.

Ηγέτης για τους Τούρκους στην διοργάνωση είναι ο ΝΒΑer Αλεπρέν Σενγκούν, ο οποίος έγινε αρνητικός πρωταγωνιστής μετά τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Σενγκούν ανήρτησε μια φωτογραφία, στην οποία πανηγύριζε τη νίκη της Τουρκίας, γράφοντας ως λεζάντα: «Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;», κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη μεγάλη καταστροφή της Σμύρνης το 1922. Άλλωστε οι αναφορές στη θάλασσα είναι συχνές από την πολιτική ηγεσία των Τούρκων όταν θέλει να προκαλέσει την ελληνική πλευρά.

Να σημειωθεί ότι συγκεκριμένη φράση που χρησιμοποίησε ο Σεγκούν στην ανάρτησή του προέρχεται από το τουρκικό τραγούδι «kafa» της Sila, το οποίο κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2010.

Οι στίχοι του τραγουδιού αναφέρουν:

«Έλα, σήκω, πάμε αμέσως τώρα

Κλείσε το τηλέφωνο, να μην μπορεί να μας βρει όποιος καλεί

Ανοίγουμε το ραδιόφωνο

Ο δρόμος όπου μας πάει, κι εμείς εκεί

Δεν σου κάνει πάντα καλό ο θαλασσινός αέρας;

Βρίσκουμε ένα μικρό δωμάτιο, χωράμε τα κεφάλια μας μέσα

Και βάζουμε κι ένα-δυο ποτήρια

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς

Όπου μας πάει το μυαλό, εκεί κι εμείς»

Μαζί με την εν λόγω ανάρτηση, ο Σενγκούν ανέβασε και μια φωτογραφία από AI, στην οποία βρίσκεται ο Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του, όλη η ομάδα της Εθνικής Τουρκίας.