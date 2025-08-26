EuroBasket 2025: Αναχώρησε για Κύπρο η Εθνική - «Είμαστε ένα υβρίδιο που δύσκολα ματσάρεται»

Η αποστολή της Εθνικής μπάσκετ αναχώρησε για την Κύπρο, λίγο πριν την πρεμιέρα της στο EuroBasket 2025, και τον αγώνα με την Ιταλία στις 28 Αυγούστου.

Σε δηλώσεις του, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, ανέφερε, ότι:

«Αυτό που σκεφτόμαστε αυτή τη στιγμή είναι η πρεμιέρα. Παιχνίδι-παιχνίδι, να πάμε εκεί υγιείς και συγκεντρωμένοι. Το πιο σημαντικό είναι να δουλέψουμε τα κομμάτια που πρέπει. Έχουμε παίξει καλά φιλικά πριν το τουρνουά και αυτό μας βοήθησε» και υπογράμμισε την ανάγκη για συγκέντρωση και επιθετικότητα: «να κρατήσουμε αυτά στα οποία θέλουμε να γίνουμε καλύτεροι και να αρπάξουμε την ευκαιρία».

Όσο για τη δική του παρουσία, ο ίδιος δήλωσε: «Δόξα τω Θεώ είμαι υγιής και ενθουσιασμένος. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλα τα παιδιά θέλουμε να είμαστε εδώ, οι προπονητές έχουν δώσει το καλύτερο πλάνο και ο καθένας είναι στον ρόλο του. Είμαστε ένα υβρίδιο που δύσκολα ματσάρεται».

Από τη δική του πλευρά, ο Κώστας Σλούκας, περιέγραψε τη συμμετοχή «μεγάλη πρόκληση», λέγοντας πιο συγκεκριμένα, ότι: «Πηγαίνουμε με… κάτω το κεφάλι και κοιτάμε μόνο το πρώτο παιχνίδι. Υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία και θέλουμε όλους τους Έλληνες μαζί μας με θετική σκέψη. Δεν είναι must η πρώτη θέση. Θέλουμε να βγούμε πρώτοι ή δεύτεροι, αλλά αυτό που προέχει είναι να βελτιωνόμαστε παιχνίδι με παιχνίδι και να χτίζουμε χαρακτήρα».

«Το “πρέπει” υπάρχει πάντα όταν αγωνίζομαι με την Εθνική. Δεν σκέφτομαι αν είναι το τελευταίο τουρνουά για εμένα ή για τη γενιά μας. Το σημαντικό είναι να καταθέσουμε ψυχή και να διεκδικήσουμε κάτι όμορφο», πρόσθεσε ο μπασκετμπολίστας.

Τέλος, κλήθηκε να σχολιάσει και τον ρόλο του στον οργανωτικό τομέα. Αναφορικά με αυτό, ο Κώστας Σλούκας είπε: «Δεν υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα στον άσο όσο λέγεται. Υπάρχουν ποιοτικοί παίκτες όπως ο Τολιόπουλος και ο Κατσίβελης, ενώ και ο κόουτς βρίσκει λύσεις. Το βασικό είναι να φανούμε ανταγωνιστικοί και συνεπείς».

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη 12άδα του Eurobasket και εξήγησε γιατί «κόπηκε» ο Βαγγέλης Ζούγρης.

Η Εθνική θα πάει στη Λεμεσό τους παίκτες:

Ντίνος Μήτογλου, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Δημήτρης Κατσίβελης.

Στη συνέντευξη τύπου μετά το φιλικό με τη Γαλλία ο Βασίλης Σπανούλης εξήγησε το λόγο που άφησε εκτός τον Βαγγέλη Ζούγρη:

«Ο Βαγγέλης Ζούγρης δεν θα είναι μαζί μας. Έκανε τρομερά βήματα προόδου, θα είναι για πολλά χρόνια στην Εθνική ομάδα, ίσως γίνει και αρχηγός της στο μέλλον. Είναι ένα τρομερό παιδί. Το Ευρωμπάσκετ έχει πάρα πολλή πίεση, όλες οι ομάδες πιέζουν ασφυκτικά και γι’ αυτό χρειάζεσαι γκαρντ. Δεν μπορείς να πας σε τουρνουά 20 ημερών με λίγα γκαρντ».