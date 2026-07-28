Εθνική πόλο ανδρών: Επέστρεψαν στην Ελλάδα μετά το χρυσό στο World Cup - «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές»

Στην Ελλάδα επέστρεψαν από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, οι παίκτες και το επιτελείο της εθνικής ομάδας πόλο ανδρών.

Η άφιξή τους έγινε στο αεροδρόμιο «Ελ.Βενιζέλος» λίγο πριν τις 13:00, σήμερα το μεσημέρι, γνωρίζοντας μεγάλη αποθέωση από πλήθος κόσμου.

Εθνική πόλο ανδρών: Αποθέωση στο αεροδρόμιο

Μικροί και μεγάλοι χειροκρότησαν παίκτες και προπονητικό τιμ, φωνάζοντας «Να 'τοι, να 'τοι οι πρωταθλητές» ενώ στο αεροδρόμιο ήταν και ο υφυπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, κρατώντας μια ανθοδέσμη, και ο γ.γ. Γιώργος Μαυρωτάς, παλαίμαχος αθλητής της υδατοσφαίρισης.

«Όλοι έχουμε καταλάβει ότι το πόλο είναι το εθνικό μας άθλημα. Είμαστε πολύ περήφανοι, δεν είμαστε εντυπωσιασμένοι, το περιμέναμε. Είμαστε υπερήφανοι. Άντρες και γυναίκες που σε ομαδικό επίπεδο έχουν φέρει τις μεγαλύτερες επιτυχίες στον ελληνικό αθλητισμό. Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να στηρίξουμε αυτά τα παιδιά. Και στις υποδομές αυτό που γίνεται, δεν έχει προηγούμενο», ανέφερε στις δηλώσεις του ο κ. Βρούτσης.

«Είναι μεγάλη ικανοποίηση για τους αθλητές, τους προπονητές, την ΚΟΕ. Δεν σταματήσαμε ποτέ να το πιστεύουμε, να το διεκδικούμε. Επιμέναμε πάντα με μεθοδικότητα. Είχαμε υπομονή, όλες οι αποτυχίες δεν χάλασαν την ενότητά μας. Αυτό μας βοήθησε για να έρθει αυτή η στιγμή τώρα. Αν γινόταν εμμονή το χρυσό, θα ήταν κακό. Τώρα θα είμαστε πιο απελευθερωμένοι και πιο έτοιμοι, μακάρι να έρθουν κι άλλα βάθρα και μετάλλια», είπε ο προπονητής Θοδωρής Βλάχος.

Ερωτηθείς για το «χρυσό» γκολ του Αργυρόπουλου, ο Θοδωρής Βλάχος δήλωσε: «Μετά το γκολ του Στέλιου είχε 12 δευτερόλεπτα. Έχουν δει πολλά τα μάτια μας. Χάσαμε στο δευτερόλεπτο προκρίσεις και μετάλλια. Πήραμε μαθήματα ζωής μάθαμε απ' αυτά και προχωράμε. Δεν σταματάμε, τώρα ανοίγει η όρεξη και για τα παιδιά και για μας».

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

Φωτ. Eurokinissi

«Στην Αυστραλία έγινε χαμός, πολύ μεγάλη συγκίνηση. Έκλαιγε ο κόσμος εκεί. Καταλαβαίνουμε τη χαρά και την περηφάνια τους. Χαιρόμαστε για την απήχηση που έχει κι εδώ (σ.σ.: στο εσωτερικό της χώρας) και πήρε κι άλλη προβολή το άθλημά μας. Χαιρόμαστε γι' αυτό» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στην απήχηση που είχε αυτή η επιτυχία.