Εθνική Ελλάδος: Πρόβα τζενεράλε για το Eurobasket 2025 o αγώνας κόντρα στη Γαλλία

Σπουδαίο φιλικό για την Ελλάδα λίγες μέρες πριν το τζάμπολ στο Eurobasket και την αναμέτρηση με την Ιταλία στις 28 Αυγούστου. Η Εθνική μας ομάδας κοντράρεται με τη Γαλλία (20:00, ERTNEWS) στο Τelekom Center Athens και θέλει να κλείσει με θετικό τρόπο τα φιλικά.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν την παρουσία τους με την Εθνική Ανδρών, όπως έκανε γνωστό ο Βασίλης Σπανούλης. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13, ενώ μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η τελική 12άδα του τουρνουά από τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Οι 13 παίκτες που συνεχίζουν: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Σε σχέση με το ματς με την Ιταλία, οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου αναμένεται να παίξουν κανονικά. Μετά το τέλος του ματς, θα γίνει γνωστή και η 12άδα της Εθνικής μας για το Eurobasket.

Ο Ματ Στραζέλ δεν θα αγωνιστεί, αφού ταλαιπωρείται από τραυματισμό.

Έτσι η σύνθεση της Γαλλίας θα αποτελείται: Αϊζέια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέιν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μουχαμαντού Τζαϊτέ, Τιμοτέ Λουγαγού-Καμπαρό, Τεό Μάλεντον, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Άλεξ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε