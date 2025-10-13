Εθνική Ελλάδος: 12 χρόνια μακριά από Μουντιάλ και Euro - Ο κύκλος των χαμένων προκρίσεων

Από την εποποιία του EURO 2004 και την ιστορική πορεία του 2014 στη Βραζιλία, η Εθνική Ελλάδας δείχνει να έχει χάσει οριστικά το δρόμο προς τις μεγάλες διοργανώσεις. Έξι διαδοχικοί αποκλεισμοί από Μουντιάλ και Euro έχουν «παγώσει» τη γαλανόλευκη έξω από τα γήπεδα της κορυφαίας σκηνής για πάνω από μία δεκαετία, με την επόμενη ευκαιρία να παρουσιάζεται —ίσως— στο EURO 2028, δεκατέσσερα χρόνια μετά την τελευταία παρουσία της.

Στις 29 Ιουνίου 2014, η Ελλάδα έφτανε μια «ανάσα» από τους προημιτελικούς του Μουντιάλ, χάνοντας στα πέναλτι από την Κόστα Ρίκα. Εκείνη η ομάδα του Φερνάντο Σάντος είχε συνεχίσει τη χρυσή παράδοση των 00s: EURO 2004, Μουντιάλ 2010, EURO 2012, Μουντιάλ 2014.

Από τότε, όμως, το ρολόι σταμάτησε. Η Εθνική μετρά έξι συνεχόμενους αποκλεισμούς: EURO 2016, Μουντιάλ 2018, EURO 2020, Μουντιάλ 2022, EURO 2024 και τώρα Μουντιάλ 2026. Από το 5/6 της δεκαετίας 2004–2014, ήρθε το 0/6 της περιόδου 2016–2026 — το πιο μεγάλο διάστημα απουσίας της από διεθνές τουρνουά στην ιστορία της.

Οι χαμένες προκρίσεις, μία προς μία

EURO 2016: Η Εθνική κατρακυλάει. Τερματίζει τελευταία σε όμιλο με Βόρεια Ιρλανδία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Φινλανδία και Νησιά Φερόε. Μία από τις πιο επώδυνες σελίδες του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Μουντιάλ 2018: Με καλή παρουσία στα προκριματικά (πίσω από το Βέλγιο), η Ελλάδα φτάνει στα μπαράζ, αλλά αποκλείεται από την Κροατία (4-1, 0-0). Οι Κροάτες θα φτάσουν ως τον τελικό της διοργάνωσης.

EURO 2020: Παρά την ευνοϊκή κλήρωση, η ομάδα μένει τρίτη πίσω από Ιταλία και Φινλανδία. Το Nations League δεν προσφέρει «δεύτερη ευκαιρία», αφού και εκεί η πορεία είναι μέτρια.

Μουντιάλ 2022: Η Εθνική, πεσμένη στη βαθμολογία της FIFA, δεν καταφέρνει να ανταγωνιστεί Ισπανία και Σουηδία. Ο αποκλεισμός έρχεται χωρίς ποτέ να έχει ελπίδες πρόκρισης.

EURO 2024: Με Ολλανδία και Γαλλία στον όμιλο, η πρόκριση μοιάζει αδύνατη. Παρόλα αυτά, η ομάδα φτάνει στα play-offs μέσω Nations League, συντρίβει το Καζακστάν 5-0 στην OPAP Arena, αλλά χάνει το «εισιτήριο» στα πέναλτι από τη Γεωργία στην Τιφλίδα.

Μουντιάλ 2026: Η κλήρωση δείχνει ευνοϊκή (Δανία, Σκωτία, Λευκορωσία), ο ενθουσιασμός επιστρέφει με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στον πάγκο, όμως οι ήττες από Δανία και Σκωτία κλείνουν νωρίς τον δρόμο προς την Αμερική. Ο αποκλεισμός έρχεται μαθηματικά από την 4η αγωνιστική.

Η Εθνική Ελλάδας μοιάζει παγιδευμένη ανάμεσα στο παρελθόν των θριάμβων και στο παρόν των αποτυχιών. Παρά τη σταδιακή ανανέωση και την προσπάθεια επαναφοράς της ποδοσφαιρικής της ταυτότητας, τα προβλήματα διαχείρισης, η έλλειψη σταθερότητας και η απουσία οράματος την κρατούν μακριά από τη μεγάλη σκηνή.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στο EURO 2028, η επόμενη τετραετία θα κρίνει αν η Εθνική θα καταφέρει να ξαναγράψει το όνομά της στο ευρωπαϊκό ποδοσφαιρικό χάρτη ή αν ο κύκλος των χαμένων προκρίσεων θα συνεχιστεί.