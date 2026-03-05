Επτά χώρες θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων

Επτά χώρες και η βρετανική κυβέρνηση θα μποϊκοτάρουν την τελετή έναρξης των Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Η Διεθνής Παραολυμπιακή Επιτροπή (IPC) ανακοίνωσε ότι η Τσεχική Δημοκρατία, η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λετονία, η Λιθουανία, η Πολωνία και η Ουκρανία δεν θα στείλουν αθλητές ή αξιωματούχους στην τελετή που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή το βράδυ.

Άλλες χώρες – συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανίας – έχουν δηλώσει ότι δεν θα στείλουν αθλητική αντιπροσωπεία λόγω της επικείμενης έναρξης των αγώνων. Η IPC εκτιμά ότι λιγότερο από το 60% των χωρών που συμμετέχουν θα στείλουν πλήρη αντιπροσωπεία στην 2.000 ετών Arena di Verona.

Η βρετανική κυβέρνηση επιβεβαίωσε ότι δεν θα παρευρεθεί κανένας εκπρόσωπος της στη διοργάνωση και επανέλαβε την αντίθεσή της στο να αγωνιστούν οι Ρώσοι αθλητές υπό τη δική τους σημαία. «Έχουμε ξεκαθαρίσει ότι η Ρωσία και η Λευκορωσία δεν πρέπει να εκπροσωπούνται σε διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, όσο συνεχίζεται η βάρβαρη εισβολή στην Ουκρανία». Ωστόσο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι η υπουργός Αθλητισμού, Στέφανι Πίκοκ, θα βρίσκεται στην Κορτίνα «αποκλειστικά για να υποστηρίξει τους αθλητές της βρετανικής παραολυμπιακής ομάδας».

Η απόφαση για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες

Ο Άντριου Πάρσονς, πρόεδρος της IPC, υπερασπίστηκε την απόφαση να επιτραπεί στους Ρώσους αθλητές να αγωνιστούν υπό τη δική τους σημαία. Η Ρωσία και η Λευκορωσία αποκλείστηκαν από τους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2022 μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Ταυτόχρονα, αυξάνεται η αβεβαιότητα σχετικά με τη συμμετοχή χωρών που εμπλέκονται στη σύγκρουση που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

«Ο σαφής στόχος μας παραμένει η υποστήριξη όλων των ενδιαφερόμενων μερών που φτάνουν και προετοιμάζονται για την διοργάνωση των καλύτερων Χειμερινών Παραολυμπιακών Αγώνων», δήλωσε. «Συνεργαζόμαστε με το Μιλάνο-Κορτίνα και διασφαλίζουμε ότι αυτή η εκδήλωση θα συνεχίσει να αποτελεί πλατφόρμα για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής για τα 1,3 δισεκατομμύρια άτομα με αναπηρία σε όλο τον κόσμο».

Ο Πάρσονς δήλωσε ότι η απόφαση που έλαβε η γενική συνέλευση της IPC τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν σύμφωνη με τις δημοκρατικές αρχές. «Αναγνωρίζω ότι αυτή η απόφαση δεν έχει γίνει δεκτή με ενθουσιασμό σε ορισμένα μέρη του κόσμου», είπε. «Θέλω όμως να τονίσω ότι η IPC είναι ένας δημοκρατικός παγκόσμιος οργανισμός, του οποίου οι αποφάσεις σχετικά με την αναστολή των μελών καθορίζονται από τα μέλη του. Τον περασμένο Σεπτέμβριο ήταν η τρίτη φορά που η γενική συνέλευση ψήφισε για αυτό το θέμα. Το 2022, [το αποτέλεσμα ήταν] πλήρης αναστολή. Το 2023, μερική αναστολή, το 2025, καμία αναστολή. Κάθε φορά, η IPC σεβάστηκε και εφάρμοσε την απόφαση των οργανώσεων μελών μας, καθώς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε σύμφωνα με το καταστατικό μας. Δεν μπορούμε να επιλέγουμε πότε θα είμαστε δημοκρατικοί».

Όσον αφορά τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η IPC δήλωσε ότι δεν θα σχολιάσει τον κίνδυνο να μην μπορούν να αγωνιστούν ορισμένες χώρες, αλλά ο Πάρσονς είπε ότι «οι σκέψεις μας είναι με όσους έχουν πληγεί».

H IPC, όπως είπε, «παρακολουθεί στενά την κατάσταση και συνεχίζει να συλλέγει, να επιβεβαιώνει και να αξιολογεί τις διαθέσιμες πληροφορίες, προκειμένου να προσδιορίσει τον αντίκτυπο στους Αγώνες και στο ευρύτερο παραολυμπιακό κίνημα. Αναγνωρίζουμε ότι η κατάσταση επηρεάζει όχι μόνο τις εθνικές παραολυμπιακές επιτροπές που συμμετέχουν στους Αγώνες, αλλά και το ευρύτερο σύνολο των μελών μας».

