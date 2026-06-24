«Επέστρεψα!» - Ο Ρονάλντο απαντά στους επικριτές του με ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ

«Επέστρεψα! Επέστρεψα!» απάντησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, αφού σημείωσε δύο γκολ στη συντριπτική νίκη της ομάδας του με 5-0 επί του Ουζμπεκιστάν.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα, ο Πορτογάλος άσος φώναζε επαναλαμβανόμενα προς τους επικριτές του «I'm back».

Ο 41χρονος δεν μπορούσε να κρύψει τα συναισθήματά, καθώς πανηγύριζε το ιστορικό επίτευγμα να γίνει ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκοράρει σε έξι διαφορετικές διοργανώσεις Μουντιάλ.

Παράλληλα, έδωσε την ιδανική απάντηση στους επικριτές του, καθώς είχε δεχθεί έντονη κριτική μετά τη μέτρια ισοπαλία της Πορτογαλίας με 1-1 απέναντι στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στην πρεμιέρα του 11ου ομίλου, την ώρα που άλλα μεγάλα αστέρια του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, όπως ο Λιονέλ Μέσι, ο Κιλιάν Εμπαπέ, ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Βινίσιους Τζούνιορ και ο Χάρι Κέιν, είχαν ήδη εντυπωσιάσει κατά τις δύο πρώτες εβδομάδες της διοργάνωσης.

Ωστόσο, ο Ρονάλντο έκανε θεαματική, έστω και καθυστερημένη, είσοδο στο Μουντιάλ. Χρειάστηκε μόλις έξι λεπτά για να ανοίξει το σκορ με το ιστορικό του τέρμα, σκοράροντας με εξαιρετικό σουτ έπειτα από σέντρα του Ζοάο Κανσέλο.

Στο μεταξύ, πριν από το ημίχρονο βρήκε ξανά δίχτυα, ολοκληρώνοντας ιδανικά μια κάθετη πάσα του Μπρούνο Φερνάντες.

Μόνο μία απομάκρυνση πάνω στη γραμμή από τον Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ του στέρησε το χατ-τρικ στο πρώτο μέρος, ενώ παρά τις προσπάθειες των συμπαικτών του στο δεύτερο ημίχρονο, ο αρχηγός της Πορτογαλίας δεν κατάφερε να πετύχει το τρίτο γκολ που τόσο επιθυμούσε.

Ρονάλντο: «Ο στόχος μου είναι να βοηθώ την ομάδα να πετυχαίνει τους δικούς της»

Ερωτηθείς μετά το παιχνίδι για τη δήλωσή του «Επέστρεψα!», ο ίδιος απάντησε: «Το είπα μόνο για να μην το ξεχάσουν. Εδώ και 23 χρόνια κάνω το ίδιο».

«Είμαι πολύ χαρούμενος, αλλά το πιο σημαντικό είναι η δουλειά που έκανε η ομάδα και η αυτοπεποίθηση που μας δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Τα ατομικά ρεκόρ είναι πάντα ευχάριστα, όμως ο στόχος μου είναι να βοηθώ την ομάδα να πετυχαίνει τους δικούς της. Περάσαμε πολλά εμπόδια μέσα στην εβδομάδα, αλλά η ομάδα δούλεψε πολύ καλά και βελτιώθηκε σημαντικά.

Ήταν μία δύσκολη και σκοτεινή εβδομάδα, όμως το αντιμετωπίσαμε όπως κάνουμε πάντα, γιατί πιστεύουμε στη δουλειά μας. Ήταν δύσκολα, αλλά επιστρέψαμε», είπε, μεταξύ άλλων.

Η Πορτογαλία θα αντιμετωπίσει την Κολομβία στις 28 Ιουνίου, στο τελευταίο παιχνίδι της φάσης των ομίλων, από το οποίο θα κριθεί η πρώτη θέση και η πρόκριση από τον 11ο όμιλο.

Γουέιν Ρούνεϊ: «Το να βλέπεις τον Μέσι και τον Ρονάλντο σε αυτή την ηλικία να συνεχίζουν αυτό που κάνουν είναι πραγματικά εντυπωσιακό»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ρομπέρτο Μαρτίνεθ υποστήριξε ότι ο Ρονάλντο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην ανύψωση του ηθικού και στη διατήρηση των υψηλών προτύπων της ομάδας μετά την απογοητευτική ισοπαλία με το Κονγκό.

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«Ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε και βρεθήκαμε αντιμέτωποι με αρκετή κριτική και φασαρία, που στην πραγματικότητα ήταν άδικη.

Ήμασταν θυμωμένοι και απογοητευμένοι, αλλά εξελιχθήκαμε ως ομάδα, ξεπεράσαμε τα συναισθήματά μας και καταφέραμε να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν ένας υποδειγματικός αρχηγός, απόλυτα συγκεντρωμένος και αξιοποίησε την εμπειρία του, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά που διαχειρίζεται μια τέτοια κατάσταση.

Ο αρχηγός μας είναι ένα ποδοσφαιρικό σύμβολο. Αγωνίζεται στο έκτο του Παγκόσμιο Κύπελλο και αποτελεί πρότυπο για την εθνική Πορτογαλίας. Δουλεύει σκληρά καθημερινά, προσπαθεί να βελτιώνεται σε κάθε προπόνηση και διατηρεί εξαιρετική στάση τόσο στον αγωνιστικό χώρο όσο και στα αποδυτήρια».

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Αγγλίας και πρώην συμπαίκτης του Ρονάλντο στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Γουέιν Ρούνεϊ, δήλωσε στο BBC Sport: «Με όλους τους μεγάλους παίκτες να σκοράρουν σε αυτό το τουρνουά, το να πετυχαίνεις δύο γκολ σε Παγκόσμιο Κύπελλο στα 41 σου χρόνια είναι απίστευτο. Ίσως να μην έδωσε το καλύτερό του παιχνίδι, αλλά αυτό είναι που κάνει. Δέχθηκε κριτική και απάντησε με τον τρόπο που απαντά σε όλη του την καριέρα.

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Θέλει πάντα να είναι ο καλύτερος. Όταν βλέπει τους άλλους επιθετικούς να σκοράρουν, θέλει να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Η αντίδρασή του ήταν ακριβώς αυτή που θα περίμενε κανείς από εκείνον.

Είναι εγωιστής με την καλή έννοια, γιατί θέλει να είναι ο καλύτερος, αλλά ταυτόχρονα είναι και ομαδικός παίκτης. Το να βλέπεις τον Μέσι και τον Ρονάλντο σε αυτή την ηλικία να συνεχίζουν αυτό που κάνουν είναι πραγματικά εντυπωσιακό».

Κριστιάνο Ρονάλντο: Αμφισβητήθηκε, αλλά δεν έφυγε ποτέ

Ο Ρονάλντο και ο Μέσι έχουν αγωνιστεί σε κάθε Παγκόσμιο Κύπελλο από το 2006 και μετά. Ο Αργεντινός μετρά πλέον 18 γκολ στη διοργάνωση, έχοντας καταρρίψει το απόλυτο ρεκόρ σκοραρίσματος με δύο τέρματα απέναντι στην Αυστρία, ενώ ο Ρονάλντο έφτασε τα 10.

Παρότι ο Μέσι κλείνει τα 39 του χρόνια την Τετάρτη, ο Ρονάλντο έγινε ο δεύτερος γηραιότερος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ, πίσω μόνο από τον Καμερουνέζο Ροζέ Μιλά, ο οποίος είχε σκοράρει το 1994 απέναντι στη Ρωσία σε ηλικία 42 ετών.

Εκτός από τα δύο γκολ του Ρονάλντο, η Πορτογαλία βρήκε δίχτυα με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Νούνο Μέντες, με αυτογκόλ του τερματοφύλακα του Ουζμπεκιστάν, Αμπντουβοχίντ Νεμάτοφ, και με τον Ραφαέλ Λεάο, ο οποίος διαμόρφωσε το τελικό 5-0 ως αλλαγή. Η νίκη αυτή ήταν η τρίτη μεγαλύτερη σε έκταση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο προπονητής του Ουζμπεκιστάν, Φάμπιο Καναβάρο, παγκόσμιος πρωταθλητής με την Ιταλία το 2006, τόνισε ότι ο Ρονάλντο εξακολουθεί να αγωνίζεται σε κορυφαίο επίπεδο παρά την ηλικία του.

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«Έρχεσαι στο Παγκόσμιο Κύπελλο και αποδεικνύεις ότι στα 41 σου εξακολουθείς να διψάς για επιτυχίες και μπορείς να κάνεις πολλά. Δεν ξεχνάς πώς παίζεται το ποδόσφαιρο. Είναι μέρος της ιστορίας του Μουντιάλ.

Το ποδόσφαιρο δεν βρίσκεται μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν υπάρχουν πλέον σύνορα. Ο Κριστιάνο παραμένει ένας από τους σπουδαιότερους παίκτες στην ιστορία του αθλήματος. Αν του δώσεις έστω και ένα εκατοστό μέσα στην περιοχή, είσαι χαμένος».

Από την πλευρά του, ο πρώην αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρόι Κιν, δήλωσε στο ITV Sport:

«Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν έφυγε ποτέ. Είναι ο άνθρωπος της στιγμής. Τι συμβαίνει με όλους; Αμφισβήτησαν μία ιδιοφυΐα. Είναι υπέροχο να τον βλέπεις ξανά έτσι. Τα δύο γκολ του ήταν εξαιρετικά. Μπήκε ξανά στο πάρτι. Το δυσκολότερο πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα και εκείνος το κάνει.

Αυτό που πρέπει να θαυμάζεις πάνω απ’ όλα είναι ότι πρόκειται για έναν δισεκατομμυριούχο που έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα εκτός από το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά εξακολουθεί να έχει την ίδια δίψα και την ίδια επιθυμία να σκοράρει.

Για μένα, αυτό είναι το μεγαλύτερο παράδειγμα για τους νεότερους παίκτες: η ασταμάτητη δίψα για γκολ και διάκριση».

Με πληροφορίες από BBC