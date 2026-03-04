Ένοχος σε επαναληπτική δίκη ο Χάρι Μαγκουάιρ για το επεισόδιο στη Μύκονο

Ο Χάρι Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος σε επαναληπτική δίκη στη Σύρο για ελαφρά σωματική βλάβη, αντίσταση κατά της αρχής και απόπειρα δωροδοκίας, με το δικαστήριο να μειώνει την ποινή του στους 15 μήνες, λόγω της ηπιότερης αξιολόγησης των πράξεων σε σχέση με την αρχική υπόθεση του 2020.

Ο διεθνής Άγγλος αμυντικός είχε καταδικαστεί το 2020 σε ποινή φυλάκισης 21 μηνών και 10 ημερών με αναστολή, μετά από επεισόδιο στη Μύκονο, με το δικαστήριο τότε να τον κρίνει ένοχο για αδικήματα που περιλάμβαναν βία κατά υπαλλήλων και απόπειρα δωροδοκίας. Την επόμενη ημέρα, η υπεράσπιση κατέθεσε έφεση.

Με βάση το ελληνικό ποινικό σύστημα, η έφεση σε τέτοιες υποθέσεις δεν λειτουργεί ως απλή εξέταση πιθανών νομικών σφαλμάτων, αλλά οδηγεί σε πλήρη επανεκδίκαση της υπόθεσης από την αρχή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η αρχική καταδίκη να ακυρωθεί αυτομάτως και να ακολουθήσει νέα δίκη.

Η επαναληπτική διαδικασία είχε αναβληθεί τέσσερις φορές την περίοδο 2023–2025, πριν ξεκινήσει εκ νέου στη Σύρο την Τετάρτη. Ο Μαγκουάιρ δεν ήταν υποχρεωμένος να παραστεί αυτοπροσώπως, καθώς σε υποθέσεις αυτού του επιπέδου μπορεί να εκπροσωπείται από τους δικηγόρους του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το BBC Sport, ο παίκτης αρνείται οποιαδήποτε παρανομία και προτίθεται να προσφύγει στον Άρειο Πάγο. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι έχει απορρίψει προτάσεις εξωδικαστικού συμβιβασμού, επιδιώκοντας να κλείσει την υπόθεση με πλήρη δικαστική δικαίωση.

Ο 32χρονος βρίσκεται στην αποστολή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για τον αγώνα της Premier League με τη Νιούκαστλ, παρά το γεγονός ότι αντικαταστάθηκε λόγω αδιαθεσίας στο παιχνίδι της Κυριακής με την Κρίσταλ Πάλας.

Με πληροφορίες από BBC Sport