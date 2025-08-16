Εμμανουήλ Καραλής: Ξεπέρασε ξανά τα 6 μέτρα - Δεύτερος στο Diamond League της Πολωνίας

Ξεπέρασε - για πολλοστή φορά - τα 6 μέτρα ο Εμμανουήλ Καραλής, με τον ίδιο να κερδίζει τη δεύτερη θέση στο Diamond League που διεξήχθη στη Σιλεσία της Πολωνίας.

Οι προσπάθειες του Έλληνα επικοντιστή ήταν δυνατές από την αρχή του αγώνα.

Ο «Manolo» επιχείρησε 3 φορές να περάσει τα 6.10, καθώς κυνηγούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ - μιας και το 6,08 είναι το δικό του ρεκόρ.

Πρόκειται για τη δέκατη φορά που ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπερνά τα 6 μέτρα στην καριέρα του.

Πρώτος στο μίτινγκ ήταν ο παγκόσμιος ρέκορντμαν Μόντο Ντουπλάντις με άλμα στα 6.10μ και με τρεις αποτυχημένες στα 6.20μ.