Εμμανουήλ Καραλής: Στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου - «Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα»

Ο Εμμανουήλ Καραλής προκρίθηκε στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Στίβου 2025 που διοργανώνεται στο Τόκιο.

Ο κορυφαίος Ελληνας επικοντιστής όλων των εποχών κι ένας από τους καλύτερους στα χρονικά του αγωνίσματος, προκρίθηκε σε ακόμη έναν τελικό κορυφαίας διοργάνωσης.

Ο Καραλής, ο οποίος είναι ο μοναδικός αθλητής που μπορεί να «βάλει δύσκολα» στον ασυναγώνιστο, Αρμάντ Ντουπλάντις, υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, αλλά και τα 5.75 μέτρα, όπως και ο Σουηδός, που είναι το αδιαφιλονίκητο φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Τόσο ο Ελληνας πρωταθλητής, όσο και ο «Μόντο» άφησαν τα 5.70 μέτρα, προκειμένου να μην... ταλαιπωρηθούν εν΄όψει της αναμενόμενης «μάχης» του τελικού, ενώ ο Αμερικανός, Σαμ Κέντρικς, ο οποίος θεωρείται ο επικρατέστερος για να συμπληρώσει το βάθρο των μεταλλιούχων, προκρίθηκε στον τελικό, καθώς υπερέβη με την πρώτη προσπάθεια τα 5.40μ, τα 5.55μ, τα 5.70μ και τα 5.75 μέτρα.

Εμμανουήλ Καραλής: «Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα»

Στον προκριματικό, συμμετείχε και ο Γιάννης Ρίζος, ο οποίος πέρασε με την 2η προσπάθεια τα 5.40μ, αλλά είχε τρία αποτυχημένα άλματα στα πέντε μέτρα και 55 εκατοστά, με αποτέλεσμα ν' αποκλεισθεί από τον τελικό.

«Είμαι έτοιμος για μεγάλο ρεκόρ. Ρίξτε μου κανά ξεμάτιασμα!» ανέφερε στις δηλώσεις του ο Εμμανουήλ Καραλής μετά την πρόκριση.