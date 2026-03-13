Εμμανουήλ Καραλής: Η viral εμφάνιση στην Ουψάλα υπό τους ήχους του «Ferto»

Ο Εμμανουήλ Καραλής εντυπωσίασε στο μίτινγκ της Ουψάλα, με οικοδεσπότη τον Αρμάντ Ντουπλάντις, έχοντας ως στόχο να βελτιώσει για ακόμη μια φορά τα άλματά του και να κοντράρει τον μεγάλο του αντίπαλο.

Συγκεκριμένα, ο Εμμανουήλ Καραλής πραγματοποίησε μια αναπάντεχη είσοδο με θεατρικότητα και μουσική ξεσηκώνοντας το κοινό, καθώς εμφανίστηκε υπό τους ήχους του «Ferto» του Akyla, του τραγουδιού με το οποίο ο δημοφιλής καλλιτέχνης θα εκπροσωπήσει αυτή τη χρονιά την Ελλάδα στη Eurovision 2026.

Σημειώνεται πως με άλμα στα 6,17 μέτρα στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα κλειστού στίβου στην Παιανία, ο Έλληνας πρωταθλητής έγραψε ιστορία, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ και αναδεικνύοντας τον εαυτό του κορυφαίο αθλητή του μήνα από την Ομοσπονδία Στίβου.

Η εμφάνισή του συνοδεύτηκε από τεράστιο χαμόγελο και ενθουσιασμό από το κοινό, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική του πορεία στον κόσμο του επί κοντώ.

Οι μεγάλοι πρωταθλητές Σεργκέι Μπούμπκα και Ρενό Λαβιλενί βρίσκονται πλέον πίσω από τον Καραλή, ενώ ο ίδιος δηλώνει έτοιμος να “χτυπήσει” τον καλό του φίλο και κορυφαίο όλων των εποχών, Μόντο Ντουπλάντις.

Η συμμετοχή του στην Ουψάλα δείχνει ότι ο Έλληνας πρωταθλητής δεν περιορίζεται στα εθνικά ρεκόρ, αλλά στοχεύει σε παγκόσμιες κορυφές.





