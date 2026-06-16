Εμμανουήλ Καραλής: Εύκολη νίκη στην Οστράβα για το Golden Spike με άλμα 5,82 μ.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, Εμμανουήλ Καραλής, δεν δυσκολεύτηκε στο Golden Spike που διοργανώνεται στην Οστράβα της Τσεχίας και αναδείχθηκε νικητής στο άλμα επί κοντώ με άλμα στα 5,82 μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεκίνησε τον αγώνα του από το 5,62. Δύο αντίπαλοί του, οι Ερσού Σασμά και Μπεν Μπρούντερς δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το αρχικό ύψος και αποχαιρέτησαν από νωρίς τον αγώνα.

Ο Εμμανουήλ Καραλής, με ευκολία, πέρασε το 5,62, άφησε το 5,72 και έπειτα έκανε ένα ακόμη μεγάλο άλμα περνώντας τα 5,82. Ένας από τους βασικούς του ανταγωνιστές ο Τιερί, έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στο 5,82 και ο Έλληνας επικοντιστής πήρε μια άνετη νίκη στην Τσεχία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά για τις επιδόσεις των υπόλοιπων αθλητών στο Golden Spike, στα 5,72 απέτυχαν οι Όστιν Μίλερ και Νταβίντ Χόλι.

Στη συνέχεια ο Καραλής ήθελε να προσφέρει θέαμα στο κοινό και ανέβασε τον πήχη στα 6 μέτρα, όμως δεν τα κατάφερε και μετά την τρίτη άκυρη προσπάθεια αποθεώθηκε από το κοινό.