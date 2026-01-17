Ελλάδα - Τουρκία στο πόλο: Νικήτρια η Εθνική

Η Εθνική Ελλάδας πόλο κέρδισε την Τουρκία με τελικό σκορ 20-8 στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανδρών του Βελιγραδίου.

Χωρίς να αντιμετωπίσει ιδιαίτερες δυσκολίες, η Εθνική διατήρησε το σερί των νικών και πλέον αναμένει τον επόμενο αγώνα, με αντίπαλο την Ιταλία.

Οι ομάδες πόλο της Ελλάδας και της Ιταλίας θα αναμετρηθούν το απόγευμα της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου και ώρα 19:00 το απόγευμα.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 6-1, 4-3, 4-1

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης 1, Αργυρόπουλος 2, Παπαναστασίου 6, Γκίλλας, Καλογερόπουλος 5, Χαλυβόπουλος 2, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Τζωρτζάτος, Πούρος 2, Σπάχιτς.

Τουρκία (Κώστας Λούδης): Κιλ, Γιενέρ, Ογκουζάν, Ακάρ 1, Εργκίν, Αλκάν, Γκεμαλμαζόγλου, Αλπμάν, Γιουτάζ, Κάχραμαν 1, Ντουζενλί 3, Μεράλ, Κούλογλου2, Κανέρ 1.