Ελλάδα - Σκωτία: Η ενδεκάδα της Εθνικής στη Γλασκώβη

Λίγο πριν από το πρώτο σφύριγμα της αναμέτρησης Ελλάδα - Σκωτία, για την 3η αγωνιστική του Γ΄ Ομίλου των προκριματικών του Μουντιάλ 2026, έγινε γνωστή η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς.

Από τους «εκλεκτούς» του ομοσπονδιακού τεχνικού απουσιάζει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση, ενώ στη θέση του Μουζακίτη επιλέχθηκε ο Κουρμπέλης. Κάτω από τα δοκάρια θα ξεκινήσει ο Τζολάκης.

Η ενδεκάδα της Εθνικής: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Τσιμίκας, Ζαφείρης, Κουρμπέλης, Μπακασέτας, Μασούρας, Τζόλης, Παυλίδης.

Ελλάδα - Σκωτία: Το κανάλι μετάδοσης και η ώρα έναρξης του αγώνα

Μετά την ήττα με 3-0 από τη Δανία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 2η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Εθνική Ελλάδας επικεντρώνεται στον αγώνα με τη Σκωτία.

Το πρώτο ματς είναι απέναντι στη Σκωτία θα πραγματοποιηθεί στο Χάμπτεν Παρκ απόψε, Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στις 21:45. Η αναμέτρηση για το Παγκόσμιο Κύπελλο θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό του ALPHA και το ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Διαιτητής του αγώνα ορίστηκε ο 36χρονος Νορβηγός, Έσπεν Έσκας, με βοηθούς του, τους Γιαν Έρικ Ένγκαν και Ίσαακ Ελίας Μπασέβκιν.

Η αποστολή της Εθνικής αναχώρησε το απόγευμα της Τρίτης 7 Οκτωβρίου από το «Ελευθέριος Βενιζέλος» με προορισμό την Σκωτία, ενόψει της 3ης αγωνιστικής των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Επόμενος σταθμός για την ομάδα η Κοπεγχάγη, ενόψει του αγώνα με τη Δανία, την Κυριακή στις 12 Οκτωβρίου.