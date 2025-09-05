Με φανταστική εμφάνιση στο πρώτο 45λεπτο, η Εθνική ομάδα προηγείται ήδη με 4-0 της Λευκορωσίας στον αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο γήπεδο Γ. Καραϊσκάκης.

Η Ελλάδα άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό, όταν ο Παυλίδης γύρισε την μπάλα και ο Καρέτσας με ψύχραιμο τελείωμα έκανε το 1-0. Στο 17’, οι ρόλοι αντιστράφηκαν: ο Καρέτσας έβγαλε τη σέντρα και ο Παυλίδης με δυνατή κεφαλιά έγραψε το 2-0.

Η υπεροχή της gαλανόλευκης συνεχίστηκε, με τον αρχηγό Τάσο Μπακασέτα να εξαπολύει έναν τρομερό «κεραυνό» στο 21’, πετυχαίνοντας ένα εντυπωσιακό γκολ για το 3-0. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στο 36’, όταν ο Κουρμπέλης αξιοποίησε άψογα κόρνερ του Μπακασέτα και με κεφαλιά ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0.

Η ομάδα του Ίβαν Γιοβάνοβιτς είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα, δημιουργώντας συνεχώς φάσεις και δείχνοντας διάθεση να σκοράρει κι άλλα τέρματα, με τους φιλοξενούμενους να περιορίζονται σε παθητικό ρόλο.

Ελλάδα - Λευκορωσία 4-0: Τα γκολ του πρώτου ημιχρόνου:

Κωνσταντίνος Καρέτσας, 3ο λεπτό

Βαγγέλης Παυλίδης, 17ο λεπτό

Τάσος Μπακασέτας, 21ο λεπτό

Δημήτρης Κουρμπέλης, 36ο λεπτό

Το 1ο γκολ:

Το 2ο γκολ:

Το 3ο γκολ:

Το 4ο γκολ:

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έχει δημιουργήσει ένα σύνολο άκρως ανταγωνιστικό, καταφέροντας να συνδυάσει την εμπειρία με τον ενθουσιασμό και το ταλέντο των νεαρών Ελλήνων ποδοσφαιριστών. Παράλληλα, ο Σέρβος προπονητής έχει δημιουργήσει άριστο κλίμα στις «τάξεις» του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος, καθώς κάθε παίκτης θεωρεί εαυτόν υπολογίσιμο ανά πάσα στιγμή.

Με αντίπαλο τη Λευκορωσία στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τα παιδιά του Γιοβάνοβιτς και του επιτελείου του, μπήκαν στην «μάχη» για τη διεκδίκηση της πρώτης θέσης στον 3ο όμιλο, όπου συμμετέχουν η Δανία και η Σκωτία.

Δεδομένου ότι πρόκριση στην τελική φάση δίνει απευθείας η πρώτη θέση του ομίλου, στόχος των Ελλήνων διεθνών, είναι το μέγιστο δυνατό βαθμολογικής συγκομιδής. Κι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός, ο αγώνας με τη Λευκορωσία, είναι ιδιαίτερα σημαντικός, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για απώλεια βαθμών. Και αυτό, είναι κάτι που έχει επισημάνει στους ποδοσφαιριστές του ο Σέρβος ομοσπονδιακός τεχνικός, καθώς γνωρίζει καλά τις «παγίδες» που μπορεί να κρύβει ένα θεωρητικά εύκολο ματς.

Ο έμπειρος προπονητής διατήρησε την στοχοπροσήλωση και τη συγκέντρωση των διεθνών σε υψηλό επίπεδο, έτσι ώστε να είναι πανέτοιμοι και για την ερχόμενη Δευτέρα (8/9, 21:45), Γεώργιος Καραϊσκάκης), στο ντέρμπι με τη Δανία, που ενδεχομένως και ν' αποδειχθεί καταλυτικό για την πρόκριση.