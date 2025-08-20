Σήμερα είναι ο αγώνας Ελλάδα - Λετονία για το φετινό τουρνουά «Ακρόπολις».

Η προετοιμασία της Ελλάδας για το EuroBasket 2025 πλησιάζει στην κορύφωσή της, με το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων να ανοίγει τις πύλες του αυτό το τριήμερο (20-22/8), προκειμένου να φιλοξενήσει το τουρνουά «Ακρόπολις», το οποίο έχει γίνει θεσμός για το ελληνικό μπάσκετ και την «Επίσημη Αγαπημένη», πριν από κάθε μεγάλο ραντεβού για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Στην πρεμιέρα της φετινής διοργάνωσης, το σύνολο του Βασίλη Σπανούλη θα υποδεχθεί τη Λετονία, η οποία κατέκτησε την 5η θέση πριν από δύο χρόνια στο Παγκόσμιο Κύπελλο στις Φιλιππίνες, όμως σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα έχει να αγωνιστεί από το 2017. Φέτος, συμμετέχει ως συνδιοργανώτρια, καθώς στη Ρίγα (πρωτεύουσα της Λετονίας) θα διεξαχθεί ο πρώτος όμιλος και η τελική φάση του EuroBasket 2025.

Στον πάγκο της ομάδας βρίσκεται από το 2021 ο Λούκα Μπάνκι. Ο 60χρονος Ιταλός προπονητής είναι γνωστός στο ελληνικό κοινό και από τη θητεία του στην ΑΕΚ με την οποία κατέκτησε το Διηπειρωτικό Κύπελλο το 2019. Το προσεχές EuroBasket θα αποτελέσει το κύκνειο άσμα του στην τεχνική ηγεσία της Λετονίας, καθώς αμέσως μετά θα δώσει τη σκυτάλη στον Ισπανό Σίτο Αλόνσο.

Ελλάδα - Λετονία: Τι ώρα ο αγώνας σήμερα για το τουρνουά «Ακρόπολις»

Η Εθνική Ομάδα μπάσκετ Ανδρών αντιμετωπίζει απόψε στις 20:00 τη Λετονία στην πρεμιέρα του φετινού τουρνουά «Ακρόπολις», με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να ετοιμάζεται για την πρώτη του συμμετοχή στα φιλικά της «γαλανόλευκης».

Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το ΕΡΤΝews και ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ ΣΠΟΡ.

Η Λετονία θα δώσει στο «Ακρόπολις» απέναντι σε Ελλάδα (20/8, 20:00) και Ιταλία (21/8, 20:00) τα δύο τελευταία της φιλικά ενόψει του EuroBasket. Στα τρία πρώτα της τεστ έχασε με 91-75 από την Ιταλία στην Τεργέστη και με 109-105 από τη Λιθουανία στη Ρίγα, ενώ νίκησε 100-88 την Σλοβενία, επίσης στη Ρίγα.

Υπενθυμίζουμε ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής στα φιλικά προετοιμασίας νίκησε 74-60 το Βέλγιο, έχασε με 76-66 από τη Σερβία και με 75-58 από το Ισραήλ, ενώ επικράτησε 69-61 του Μαυροβουνίου στις 14 Αυγούστου. Όλα αυτά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος απέναντι στη Λετονία θα κάνει την πρώτη του εμφάνιση και θα κοντραριστεί με το μεγάλο αστέρι των Λετονών, ο οποίος είναι ο Κρίσταπς Πορζίνγκις, ο ψηλός των Ατλάντα Χοκς.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ